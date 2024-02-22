İstanbul'da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören | Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum açıkladı: "Tam 1 milyon yuvamızı güvenli hale getireceğiz"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum , "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirterek, kentteki 7,5 milyon ev ve işyerinin 1,5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerçeği bilerek çalıştıklarını dile getiren Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul vadettiklerini söyledi.

Kurum, iki hafta önce Tuzla'da binlerce evin temellerini attıklarını, yüzlerce riskli yapıyı davul zurnayla yıktıklarını hatırlatarak, "Bugün de yine aynı amaç için buradayız. Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani şu anki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı." dedi.

Tüm çalışmalarda tek bir gayelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, bu şehri sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak istiyoruz. Peki, CHP'li mevcut yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabii biliyor ki bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek." diye konuştu.

"ONLAR İSE DAİMA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DURDURAN TARAFTA OLDULAR"

Mevcut İBB yönetiminin sadece temel atmamakla kalmayıp yapılmak istenenlere de engel olduklarını ifade eden Kurum, "Bunlara kalsa, bu zihniyete, bu anlayışa kalsa İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Bunlara kalsa şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.