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İstanbul'da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören | Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum açıkladı: "Tam 1 milyon yuvamızı güvenli hale getireceğiz"

Son dakika haberi! İstanbul'da "5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni" Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:45 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:45
İstanbul’da 5 bin 500 yapının kentsel dönüşümü için tören | Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum açıkladı: Tam 1 milyon yuvamızı güvenli hale getireceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

İstanbul'da "5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni" Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirterek, kentteki 7,5 milyon ev ve işyerinin 1,5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerçeği bilerek çalıştıklarını dile getiren Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul vadettiklerini söyledi.

Kurum, iki hafta önce Tuzla'da binlerce evin temellerini attıklarını, yüzlerce riskli yapıyı davul zurnayla yıktıklarını hatırlatarak, "Bugün de yine aynı amaç için buradayız. Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani şu anki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı." dedi.

Tüm çalışmalarda tek bir gayelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, bu şehri sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak istiyoruz. Peki, CHP'li mevcut yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabii biliyor ki bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek." diye konuştu.

"ONLAR İSE DAİMA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DURDURAN TARAFTA OLDULAR"

Mevcut İBB yönetiminin sadece temel atmamakla kalmayıp yapılmak istenenlere de engel olduklarını ifade eden Kurum, "Bunlara kalsa, bu zihniyete, bu anlayışa kalsa İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Bunlara kalsa şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kendilerinin her zaman dönüşüm ve yapım tarafında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onlar ise daima kentsel dönüşümü durduran tarafta oldular. Biz daima milletimizin rızasıyla yuva kuran, millete yeni bir kapı açan tarafta olduk, onlarsa İstanbul'un dönüşümünü durdurmak için ellerinde dilekçelerle mahkeme kapılarında oldular. İnanın nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, altında mutlaka CHP'nin imzası vardır."

"'YARISI BÜYÜKŞEHİRDEN' DİYEREK 650 BİN YUVAYI İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

İstanbulluların CHP'li İBB adayına, depremle ilgili sorular sorduğunu ifade eden Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB'nin deprem bütçesini düşürüp o bütçeyi reklama, algıya harcayanlar siz değil misiniz? Siz değil misiniz, Esenler'de yaptığımız dünyaya örnek olan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması için kentsel dönüşümünü engellemek için 9 ayrı dava açanlar? CHP'li İBB yönetimi değil mi, sözde çevrecileri, maskeli doğaseverleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı 1500'den fazla dava açanlar? Ve işte son soru şu; İBB Başkanı değil mi, deprem konusu görüşülürken İBB Meclisine gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan?"

Kurum, İstanbul'u depreme dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümü için bütçelerinin 485 milyar lira olduğunu ve bunu sadece "Yarısı Bizden" kampanyası için harcayacaklarını bildirdi.

Özhaseki, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirilen "5500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni"nde yaptığı konuşmada, devlette devamlılığın esas olduğunu söyledi.

Temel atma ve yıkım töreni yapılan projenin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in gayretleri ve bakanlığın desteğiyle seneler önce başlamış bir çalışma olduğunu belirten Özhaseki, ihaleyi yapan TOKİ'nin 650 gün süre verdiğini, ancak projeyi daha erken bitirme gayretleri bulunduğunu dile getirdi.

Özhaseki, muhalefetin kentsel dönüşüm çalışmalarına takoz koymaya çalıştığını ifade ederek, depremin vurduğu Hatay'da deprem öncesi bu çalışmalara yönelik çıkarılan engelleri anlattı.

Hatay'da kentsel dönüşüme engel olunmaması için çok dil döktüğünü kaydeden Özhaseki, "Ne yazık ki oradaki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti bu işe mani oldu, oradaki örgütler mani oldular ve kentsel dönüşümü yaptırmadılar." dedi. Kendisine mani olunan ve iş yaptırılmayan Aksaray Emek Mahallesi'nin depremde tamamıyla yerle bir olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu işe mani olanlar, 'Bu bir hukuk savaşıdır.' diyenler 'İnsanların mal emniyeti için anayasal bir güvence olarak biz bunu yapıyoruz.' diyerek bir kılıfla devam ederler. Sonra da 'Biz kentsel dönüşme değil de rantsal dönüşüme karşıyız.' gibi buldukları bir sloganla her türlü sorumluluktan kaçanlar ve hiçbir riskin altına elini sokmayanlar, bu manzara karşısında acaba vicdanları varsa sızlıyor mudur bilmiyorum. Bunları yaşadık. Ne yazık ki böyle bir manzarayla karşı karşıyayız."

"ŞU ANDA 110 BİN İNSAN ORADA 950'DEN FAZLA ŞANTİYEDE HİZMET EDİYOR"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, 18 ilin etkilendiği bu depremlerde 53 bin insanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Depremlerde 680 bini konut, 170 bini işyeri olmak üzere 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü aktaran Özhaseki, bu depremlerin bin yıllık Anadolu medeniyeti tarihindeki en büyük felaket olduğunu ifade etti.

Özhaseki, deprem sonrası millet olarak büyük bir dayanışma gösterildiğini, ilk andan itibaren devletin tüm kurumalarıyla seferber olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde bu ay verilecek konutlar ve gelecek ay devam edecek törenlerle 75 bin konutu teslim etmiş olacaklarını bildiren Özhaseki, ondan sonra da her ay 15-20 bin konutu vatandaşa teslim edeceklerini aktardı.

Özhaseki, deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Deli gibi çalışıyoruz. Arılar gibi çalışıyoruz. Şu anda 110 bin insan orada 950'den fazla şantiyede hizmet ediyor. Soğukta, sıcakta, karda, kıyamette çalışıyor. Onların emeklerine saygısızlık etmeyin." ifadelerini kullandı.

"BİLİM İNSANLARINA GÖRE DEPREMİN ENERJİSİ İSTANBUL'A ULAŞTI"

Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, geçen yüzyıl içerisinde denizlerde ve karada 6 ve üzerinde 231 şiddetli yıkıcı deprem meydana geldiğini, toplam 130 bin insanın bu depremlerde yaşamını yitirdiğini, maddi hasarın da milyarlarca dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 1939'da Erzincan, 1942'de Niksar, 1943'te Tosya, 1944'te Bolu, 1957'de Abant, 1967'de Adapazarı ve 1999'da da Gölcük depremlerinin meydana geldiğini hatırlatan Özhaseki, bilim insanlarına göre depremin enerjisinin İstanbul'a ulaştığını ifade etti.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2012'de çıkarılan bir yasa ile 2 milyondan fazla konutun yenilendiğini aktardı.

Murat Kurum'un bakanlığı döneminde "Yarısı Bizden" kampanyasının ilan edildiğini hatırlatan Özhaseki, "Bir taraftan ben İstanbul'da kamu arazilerini tespit ettim. Oralarda inşallah 400 bine yakın konut yapacağız. Buna bu yaz itibariyle büyük ihtimalle başlarız. İstanbul'un dönüşümü için bizim bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece 'Yarısı Bizden' dediğimiz kampanya için harcayacağız." dedi.

"İSTANBUL'DA RİSKLİ OKUL BİNASI SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un en önemli sorunun kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Sadece kendi evlerinin sağlam olmasının meseleyi çözmediğini söyleyen Gül, "Komşumuzun evinin de yolların, köprülerin, üst geçitlerin de sağlam olması gerekiyor. Bizler de yerelde üzerimize düşeni yaparak bu sorunu kısa sürede İstanbul'umuzun gündeminden kısa sürede çıkartacağız." diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla riskli okul binası sorunlarının çözüldüğünü aktaran Gül, konutlar için de aynı temennide bulundu.

Yıkım ve temel atma projesinde yer alan Kartal, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerini temsilen konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 2022 yılında özel bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İşlemleri yeniden ele aldıklarını ve vatandaşlarla görüştüklerini anlatan Köken, 1,5 yıl gibi kısa sürede temel atma aşamasına geldiklerini, 211 binanın yıkıldığını ve 637 yeni binanın yapılacağını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Onlar 'rantsal' vesaire diyerek, vatandaşımızın deprem riskinin azaltılması için bakanlığımızla belediyelerimizle el ele verdiğimiz bu projeleri değişik adlarla durdurmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, biz çalışacağız, başaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından yıkım ve temel atma töreni yapılan diğer ilçelerle canlı bağlantı kuruldu. Protokol üyelerinin katılımı ve dualar eşliğinde butonlara basılarak tüm noktalarda aynı anda çalışmalar başladı.

Törene, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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