Cumhuriyet Halk Partisi'nin son güne kadar devam eden Hatay ve Lütfü Savaş'ın adaylık kavgasının yankıları sürerken bomba bir itiraf geldi.
İYİ Parti'den istifa eden ve TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Gökhan Zan adaylıktan çekilmesi için hem rüşvet teklif edildiğini hem de tehdide maruz kaldığını söyledi.
GÖKHAN ZAN'DAN TEHDİT VE RÜŞVET İDDİASI
CHP yandaşı ve ABD tarafından fonlanan Medyascope'a konuşan Gökhan Zan "Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim." iddiasında bulundu.
CHP'Yİ VE LÜTFÜ SAVAŞ'I İŞARET ETTİ
Tehdit ve rüşvet meselesinde CHP'yi ve Lütfü Savaş'ı işaret eden Gökhan Zan şunları söyledi:
"Bakın ilk kez söylüyorum bunu, bana rüşvet teklif edildi. Kimden teklif edildiğini söylemeyeceğim, ben bunu kamuoyuna ve halkımıza bırakacağım. Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık tek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler adı altında çekilmem için de tehdit edildim.
"CHP'DEN BEKLEDİM... HEM ÇEKİLMEMİ İSTEYECEKSİNİZ HEM AHLAKSIZ TEKLİFLERLE GELECEKSİNİZ..."
Bakın ilk defa anlatıyorum. Bunlara boyun eğecek bir insan değilim. O yüzden doğru bir yolda olduğumu gördüm, 16.55'e kadar CHP'den bekledim. Adaylığımı açıklamadım, YSK'ya gitmedim bir umutla doğru aday üzerinde birleşmek için sonuna kadar bekledim. Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz.