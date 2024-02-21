Cumhuriyet Halk Partisi'nin son güne kadar devam eden Hatay ve Lütfü Savaş'ın adaylık kavgasının yankıları sürerken bomba bir itiraf geldi.

İYİ Parti'den istifa eden ve TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Gökhan Zan adaylıktan çekilmesi için hem rüşvet teklif edildiğini hem de tehdide maruz kaldığını söyledi.

GÖKHAN ZAN'DAN TEHDİT VE RÜŞVET İDDİASI

CHP yandaşı ve ABD tarafından fonlanan Medyascope'a konuşan Gökhan Zan "Çekilmem adına ve bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi. Ne istiyorsan sen yaz denildi. Ben bunu kabul etmedim." iddiasında bulundu.