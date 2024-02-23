Yeni yüzyıla Kocaeli imzası! Dev projelerle yeni ve dinamik bir dönem başlıyor

ŞEHİR HİZMET MERKEZLERİ
Büyükşehir'in öncelikleri arasında vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet vermek bulunuyor. Hizmet merkezlerini yenileyen kenti kültür merkezleri ve çok amaçlı salonlar ile donatan Büyükşehir akıllı hizmet uygulamaları ile de dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde de bu alanda hız kesmeyecek. Kongre merkezlerinin sayısını yeni dönemde artıracak olan Büyükşehir, millet bahçeleri, kültür merkezleri ile yaşanılabilir mutlu ve sosyal şehrin temellerini sağlamlaştıracak.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREDE İSTİKRAR
Çevrenin istikbal olduğunun bilincinde olan ve yaptığı her yatırımda çevreden yana önceliğini kullanan Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde büyük bir yatırım projesinin öncülüğünü üstlenmişti. Marmara Yeniden Dip Çamuru Temizliği ile yıldızı parlayan Büyükşehir, yeni dönemde de çevre yatırımlarıyla adından söz ettirecek. Güçlü ekoloji, güçlü ekonomi ve mutlu şehir için çalışan Büyükşehir'in Körfez'i dip çamurundan temizlemeyi hedefleyen büyük projesi Marmara Yeniden'in 2. Etap çalışması bu dönemde başlayacak. Bunun yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, Atık Bertaraf Tesisi, Yenilenebilir Enerji Yatırımları, her yıl 150 bin ağaçlandırma gibi başlıklar da çevrede devam eden iyileştirmenin ve yenilenmenin artacağını ve çehresiyle daha güzel bir Kocaeli tablosunu müjdeliyor.
TARIMDA KALKINMA HAMLESİ
Tarım ve hayvancılıkta yerel kalkınmada öncü, dirençli ve kendi kendine yeten şehir imajının altını geçmiş dönemde attığı adımlarla dolduran Büyükşehir yeni dönemde de iddialı. TABİP ile katma değeri yüksek ürünler üreterek bu alanda büyük bir hamle yapan Büyükşehir'in yerel ve tarımsal kalkınmada da çıtayı yükselteceği görülüyor. Büyükşehir'in yeni dönemde de Kırsal Kalkınma Destekleme Programı, Kocaeli Tarım Akademisi, Tarımsal Sulama Yatırımları ile tarımı teşvik programları devam edecek.
GELECEĞİN GENÇLİĞİ İÇİN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin gençliği, gençliğin geleceği düşüncesiyle çıktığı yolda eğitim ve gelişim adına yaptığı çalışmalar bugün bir çok kente de ilham oluyor. Yeni dönemde eğitim ve gençlik için çalışmalarını hızlandıracak olan Kocaeli Büyükşehir'in çağın gereksinimlerine uygun olarak hazırladığı iddialı projeleri ve hizmetleri arasında; Dijital Dershane, Genç Girişimci Destek Programı, KODELİ Teknoşehir, Etüt Kütüphaneler, Genç Liderler Akademisi, Genç ve Çocuk Meclisleri, Gençlik Merkezleri, İstihdam Akademileri, Gençlik Kampları gibi gençliğe rehber, geleceğe ışık olacak vizyon yatırımlar dikkat çekiyor.
SOSYAL BELEDİYECİLİK
Kocaeli, sosyal belediyecilik alanında da kendini ispatlamış bir şehir. Siyasi, etnik, ırk, dil, din ayrımı yapmadan Kocaeli'de yaşayan herkese eşit hizmet sunma şiarıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kimsesizlerin kimi, ihtiyaç sahiplerinin sesi olma konusunda bir hayli hassas davranıyor. 41 Kart ile gıda ve giyim yardımı, barınma hizmeti, evde sağlık hizmeti, hasta nakil hizmeti, cenaze hizmetleri gibi insanın ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olan Büyükşehir yeni dönemde de dezavantajlı vatandaşları için önleyici hizmetler geliştirmeye devam edecek. Büyükşehir tüm bunlara ek olarak üniversite öğrencilerine öğrenim desteği, ilk ve orta öğretime eğitim desteği, 60 yaş üstü vatandaşlara sosyal destekler, Aile Kalkanı Programı, Mola Evleri, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Merkezleri, Doğa Parkı ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Köyleri ile yeni dönem için yüzleri güldürecek gönülleri ısıtacak bir tablo ortaya koyuyor. Büyükşehir'in yeni dönemde de engellilerin tüm hizmetlerden eşit kolaylıkla yararlanacağı engellerinden arındırılmış bir Kocaeli hedefi bulunuyor.