Yeni yüzyıla Kocaeli imzası! Dev projelerle yeni ve dinamik bir dönem başlıyor



LOJİSTİK KÖYÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini yakından etkileyecek olan Lojistik köyü projesini 2024-2029 yılı yatırım planına aldı. Başkan Büyükakın'ın şehrin ve ülkenin geleceği için çok büyük ve önemli bir proje olarak dikkat çektiği yatırım, 8 milyon metrekare alanda serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgeleri, depo, antrepo, tır parkları kurulumunu kapsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak proje, limanları, demir yolu ile bir lojistik alana bağlayacak. Projeye entegre Yeni Kuzey Demiryolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapılacak. Başkan Büyükakın'ın sunumunda özellikle vurguladığı bu büyük proje ile ilgili "Kocaeli, dünyada liman sıralamasında çok önemli bir konumda. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmamız için bu potansiyeli doğru kullanarak ülkemizin ticari kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda limanlardaki yük trafiğinin de artması demek. Lojistik Köy sayesinde limanların büyümesine gerek kalmadan elleçleme kapasitesi artmış olacak, böylece hem Kocaeli Körfezi korunmuş olacak, hem ticari faaliyet büyüyecek hem de trafik sorunu ortadan kalkacak" dedi.



ULAŞIMDA MARKA PROJELER

Şehrin bir yerinden bir yerine kolay ve konforlu ulaşımı temin etmek için 5 yıllık süreçte büyük hamleler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de dev projeler ortaya koyacak. Ulaşım planları, toplu taşıma, raylı sistemler, köprü, kavşak, akıllı duraklar, akıllı ulaşım uygulamaları ve metro projesi ile kenti ulaşımda yukarı taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde zirveye oturmaya kararlı. Kesintisiz ulaşım ve erişim için yüzlerce hizmet ve yatırıma imza atan Büyükşehir, yeni dönemde tüm yenilenme projelerini ulaşım ile entegre şekilde hayata geçirecek. Şehir içi tramvay hattının genişletilmesi, yapımı devam eden Gebze Darıca Metro Hattının yanı sıra Büyükşehir'in yeni metro hattı, Otoyol geçişleri, bağlantı yolları, köprülü kavşaklar, şehirlarası ulaşım aksında çalışmalar, otoparklar ve tır parkı ile yeni dönemde de Kocaeli'de ulaşım markasını yükselteceği görülüyor.



SAĞLIKLI ALTYAPI SAĞLAM TEMEL

Görünürde olan hizmetler kadar görünmeyen ama şehrin olmazsa olması altyapı yatırımlarında da geçmiş dönemde sınavını başarıyla veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de çıtayı düşürmüyor. Kocaeli genelinde bin 500 kilometre içmesuyu, 300 kilometre yağmursuyu hattı ile bin kilometre atık su kanalı, 50 kilometre dere ıslahı yapılacak. İçme suyu arıtma tesislerinin kapasitesi artırılacak. Sağlıklı altyapı ile şehir sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecek.



KENTSEL CAZİBE MERKEZLERİ

Kocaeli'ni yüksek estetik standartlarda kaliteli gündelik yaşam fırsatlarıyla bir cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde millet bahçeleri, meydanlar, doğal yaşam parkı Ormanya ve sağlıklı yaşam parkı ile gelecek yeni vizyonu çizmişti. Büyükşehir turizme ivme katacak önemli çalışması Kartepe Teleferiği'ni tamamlama aşamasına getirerek bu alandaki imajının hakkını verdi. Yeni dönemde de kenti cazibe merkezleri ve kent yaşam alanları ile donatacak olan Büyükşehir'in bu alandaki dev projeleri de kentte heyecanla karşılandı. Kocaeli'ni fırsatlar ve imkanlar şehrine dönüştüren Büyükşehir'in yeni sosyal yaşam alanları ile kültür sanat ve turizm alanında yapacağı yenilikler yeni yüzyılda da yıldızı parlayan şehirlerden olacağı öngörüsünü kuvvetlendiriyor. Yapılacak projeler, Başkan Büyükakın'ın "şehir liderliğini her alanda güçlendireceğiz, şehrimizi ülkemizin ve dünyanın öncü şehirleri arasında daha yüksek seviyelere taşıyacağız" sözünü doğruluyor.