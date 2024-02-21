CHP'nin Lütfü 'Savaş'ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay'da çıkmaza giren Özgür Özel yine 'DEM'lenmek istiyor

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

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Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekişmesiyle savrulurken Hatay'da aday olarak gösterilen Lütfü Savaş büyük krize yol açtı.



ÖNCE "ALTERNATİF YOK" DEDİ SONRA ÇARK ETTİ

Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.



