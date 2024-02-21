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CHP'nin Lütfü 'Savaş'ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay'da çıkmaza giren Özgür Özel yine 'DEM'lenmek istiyor

CHP'nin Lütfü 'Savaş'ının arka planından 'şantaj' çıktı. Özgür Özel "Kendimi yapılan bu son ankete yedirmem" deyip "bağımsız aday olurum" resti çeken Lütfü Savaş'a boyun eğdi. Ekrem İmamoğlu kalemşorları hatayı Özgür Özel'de buldu, "CHP, Hatay konusunu iyi yönetemedi" dedi. Öte yandan çıkmaza giren CHP rotayı Kandil'in siyasi ayağı DEM'e kırdı. "Anketler 'Hatay İttifakı'na ihtiyaç olduğunu gösteriyor" diyen Özgür Özel 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak ittifak için DEM'in kapısını çaldıklarını duyurdu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 09:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 09:05
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor 1

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor 2

Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekişmesiyle savrulurken Hatay'da aday olarak gösterilen Lütfü Savaş büyük krize yol açtı.

ÖNCE "ALTERNATİF YOK" DEDİ SONRA ÇARK ETTİ
Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.

CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor 3

Takip eden süreçte Lütfü Savaş Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı, Hatay'ın ilçe adayları açıklandı ancak salonda Savaş'ın ismi zikredilmedi.



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