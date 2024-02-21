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Liste liste kriz! CHP'li başkan isyan etti Özgür Özel sadece "tamam" demekle yetindi

Aday belirleme sürecinde kaosun tavan yaptığı CHP'de şimdi de 'liste' krizi patlak verdi. CHP'nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması nedeniyle adaylıktan çekildi. Antalya'da bulunan Özgür Özel'e de eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir isyan etti. Demir, "Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" dedi. Özel ise sadece 'tamam' demekle yetindi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 21 Şubat 2024, 17:18
Liste liste kriz! CHP’li başkan isyan etti Özgür Özel sadece tamam demekle yetindi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı.

Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

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ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE KAN GÖVDEYİ GÖTÜRDÜ
Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Partinin ağır topları isyan bayrağı açıp istifa etti. Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilgili "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" ifadelerini kullandı.

Adaylıktan çekilen CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan HürriyetAdaylıktan çekilen CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

CHP'de aday belirleme krizi sonrası 'liste' krizi patlak verdi.

LİSTE KRİZİ: ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile tartışma yaşadı. Hürriyet daha sonrasında adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve Özgür ÖzelEski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve Özgür Özel

CHP'Lİ BAŞKAN İSYAN ETTİ, ÖZGÜR ÖZEL 'TAMAM' DEMEKLE YETİNDİ
Öte yandan Antalya'da bulunan Özgür Özel'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.


"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.

Özgür Özelin memleketi Manisada Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremediÖzgür Özelin memleketi Manisada Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi

Özel'in memleketi Manisa'da ise CHP yönetimi aday listelerinin YSK'ya geç teslim etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E MEMLEKETİNDE ŞOK!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

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Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.

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