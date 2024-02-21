Liste liste kriz! CHP'li başkan isyan etti Özgür Özel sadece "tamam" demekle yetindi

"Muratpaşa'ya gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin. 7 tane CHP'li meclis üyesi yok, hepsi sağcı" ifadelerini kullanan Demir'e "tamam" diye karşılık veren Özel, aracıyla havalimanından ayrıldı.

Eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir ve Özgür Özel CHP'Lİ BAŞKAN İSYAN ETTİ, ÖZGÜR ÖZEL 'TAMAM' DEMEKLE YETİNDİ Öte yandan Antalya'da bulunan Özgür Özel 'in yanına yaklaşan eski CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, meclis üyesi listeleriyle ilgili tepkisini dile getirdi.

Özel'in memleketi Manisa'da ise CHP yönetimi aday listelerinin YSK'ya geç teslim etti.



ÖZGÜR ÖZEL'E MEMLEKETİNDE ŞOK!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

8 DAKİKA GECİKTİLER

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.