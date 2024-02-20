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Son dakika: Türk Escobar Ürfi Çetinkaya'nın çetesine operasyon! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.Y.N. ile birlikte 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını TÜRK ESCOBAR lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı örgüte 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H. Y. N.'nın da bulunduğu 42 kişi yakalandı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 11:32 Güncelleme 20 Şubat 2024, 11:54
Son dakika: Türk Escobar Ürfi Çetinkaya’nın çetesine operasyon! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.Y.N. ile birlikte 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

İstanbul merkezli 9️⃣ İlde Elebaşılığını Uluslararası Zehir Taciri TÜRK ESCOBAR'ı lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın (Cezaevinde) yaptığı Silahlı Organize Suç Örgütüne yönelik "KAFES-44" Operasyonları düzenlendi❗️

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu Silahlı Organize Suç Örgütü Üyesi 4️⃣2️⃣ Şüpheli yakalandı❗

TUTUKLU ÜRFİ ÇETİNKAYA (Türk Escobar)TUTUKLU ÜRFİ ÇETİNKAYA (Türk Escobar)

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz❗️

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya'nın çetesine operasyon!

❌İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda;

Uluslararası boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarına yönelik; Ulusal ve Uluslararası alanda Uyuşturucu Madde Ticareti başta olmak üzere Organize Suç Örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, Silahlı Organize Suç Örgütü Elebaşılığını Ürfi ÇETİNKAYA'nın yaptığı ve elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem ÇETİNKAYA'nın da içerisinde bulunduğu Suç Örgütünün;

📌Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 TON, Türkiye'de ele geçen 24 TON olmak üzere toplam 37 TON uyuşturucudan sorumlu oldukları,
📌Etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları,
📌Elde ettikleri gelirleri HAVALA yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

❌ MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 1️⃣1️⃣ ülke ile işbirliği yapıldı.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve
📌Çok miktarda Döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MASAK'ı ve operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle

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