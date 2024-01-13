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Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi

Son dakika haberi! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin haberinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecek. Gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisine ulaştı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 02:07 Güncelleme 13 Ocak 2024, 14:22
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirildi.

▶️ Başkan Erdoğan liderliğinde kritik güvenlik toplantısı!

BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE
Gelen son dakika haberine göre Başkan Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisine ulaştı.

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KİMLER KATILACAK?




Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği ifade edildi.

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi

KAPSAMLI HAREKAT PLANI

Toplantıda kapsamlı harekattan sınırda yaşanan saldırılara ilişkin birçok konunun masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

Peki olası bir harekat hangi bölgeye yapılır? Operasyon planı ne? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında gazeteci Güngör Yavuzaslan verdi.

Olası operasyon hangi bölgeye yapılır?

Pençe harekat bölgesindeki operasyonlar devam etiğini belirten Yavuzaslan, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Güvenlik Zirvesi çok önemli. Irak'ta devam eden operasyonlar olduğu için buraya harekatı düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Suriye'nin kuzeyine Kamışlı ve Ayn El Arab bölgesine bir harekat ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayn El Arab hemen Suruç'un karşısında yer alıyor. Diğer tarafta Kamışlı hattı yer alıyor." dedi.

ABD VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Türkiye'nin ana stratejisinin burada 20 mil yani 32 KM'lik bir güvenli bölge oluşturmak olduğunu belirten Yavuzaslan, "Barış Pınarı Harekatı 9 gün sürdü. ABD ile yaptığımız bir anlaşma var ve verdikleri sözleri tutmadılar. Burada yarım kalan bir iş var. Ben olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Irak'ta şu anda kış şartları hakim ve devam eden operasyonlar var. Türkiye burada Bağdat ve Erbil ile farklı iş birliklerine gidebilir. Ben yapılacak bir operasyonun Suriye öncelikli olacağını düşünüyorum. ABD'nin PKK'ya verdiği destek ortada. Ellerindeki silah ve mühimmat depoları burada. Dün akşam 29 nokta vuruldu. 22 Aralık'taki şehitlerimizden sonra 50 terör hedefi vuruldu. Irak ve Suriye eş zamanlı olarak hedef seçildi. Bu sefer sığınak barınak değil altyapı ve tesisler yok edildi. Dün akşam Kamışlı'da sözde bir atölye gibi kullandıkları tesis imha edildi. Burayı ABD inşa etti." ifadelerini kullandı.



Yavuzaslan olay operasyonla ilgili son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Burada amaç sadece mağaraları sığınakları yok etmek değil terörizmin altyapısı da vuruldu. Bu altyapıyı ABD sağlamıştı. Buraya bir kara harekatı olmadan sonuç elde edilmesi geliyor. Irak'ta operasyonları Türkiye kendisi kara ve hava destekli kendisi gerçekleştiriyor. Suriye'de ise Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket ediyor. Önce SMO girdi arkadan bizim askerlerimiz havadan ve karadan destek verdi. Olası bir harekat yine böyle gerçekleşir diye düşünüyorum.

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9 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu.

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