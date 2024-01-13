Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi

ABD VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI
Türkiye'nin ana stratejisinin burada 20 mil yani 32 KM'lik bir güvenli bölge oluşturmak olduğunu belirten Yavuzaslan, "Barış Pınarı Harekatı 9 gün sürdü. ABD ile yaptığımız bir anlaşma var ve verdikleri sözleri tutmadılar. Burada yarım kalan bir iş var. Ben olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Irak'ta şu anda kış şartları hakim ve devam eden operasyonlar var. Türkiye burada Bağdat ve Erbil ile farklı iş birliklerine gidebilir. Ben yapılacak bir operasyonun Suriye öncelikli olacağını düşünüyorum. ABD'nin PKK'ya verdiği destek ortada. Ellerindeki silah ve mühimmat depoları burada. Dün akşam 29 nokta vuruldu. 22 Aralık'taki şehitlerimizden sonra 50 terör hedefi vuruldu. Irak ve Suriye eş zamanlı olarak hedef seçildi. Bu sefer sığınak barınak değil altyapı ve tesisler yok edildi. Dün akşam Kamışlı'da sözde bir atölye gibi kullandıkları tesis imha edildi. Burayı ABD inşa etti." ifadelerini kullandı.
Yavuzaslan olay operasyonla ilgili son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:
Burada amaç sadece mağaraları sığınakları yok etmek değil terörizmin altyapısı da vuruldu. Bu altyapıyı ABD sağlamıştı. Buraya bir kara harekatı olmadan sonuç elde edilmesi geliyor. Irak'ta operasyonları Türkiye kendisi kara ve hava destekli kendisi gerçekleştiriyor. Suriye'de ise Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket ediyor. Önce SMO girdi arkadan bizim askerlerimiz havadan ve karadan destek verdi. Olası bir harekat yine böyle gerçekleşir diye düşünüyorum.
9 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu.