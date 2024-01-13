Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi

ABD VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI



Türkiye'nin ana stratejisinin burada 20 mil yani 32 KM'lik bir güvenli bölge oluşturmak olduğunu belirten Yavuzaslan, "Barış Pınarı Harekatı 9 gün sürdü. ABD ile yaptığımız bir anlaşma var ve verdikleri sözleri tutmadılar. Burada yarım kalan bir iş var. Ben olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Irak'ta şu anda kış şartları hakim ve devam eden operasyonlar var. Türkiye burada Bağdat ve Erbil ile farklı iş birliklerine gidebilir. Ben yapılacak bir operasyonun Suriye öncelikli olacağını düşünüyorum. ABD'nin PKK'ya verdiği destek ortada. Ellerindeki silah ve mühimmat depoları burada. Dün akşam 29 nokta vuruldu. 22 Aralık'taki şehitlerimizden sonra 50 terör hedefi vuruldu. Irak ve Suriye eş zamanlı olarak hedef seçildi. Bu sefer sığınak barınak değil altyapı ve tesisler yok edildi. Dün akşam Kamışlı'da sözde bir atölye gibi kullandıkları tesis imha edildi. Burayı ABD inşa etti." ifadelerini kullandı.