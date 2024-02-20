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CHP lideri Özgür Özel'in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ının ardından krizler bitmek bilmedi. CHP’de torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde en çok ön plana çıkan isimlerden biri Veli Ağbaba oldu. Kurultay gününden bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “akıl hocası” haline gelen CHP Milletvekili Veli Ağbaba, birçok noktada hemşirelerini ve akrabalarını aday gösterme yarışına girdi. Ağbaba'nın onay vermediği isimler ise MYK gündemine bile alınmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:16 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:16
CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı

Türkiye yerel seçimlere giderken Cumhuriyet Halk Partisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Torpil ve kavgalarla tamamlanan aday belirleme sürecinde ismi en çok öne çıkan kişilerden birisi de Veli Ağbaba oldu.

AĞBABA'DAN İCAZET ALDILAR
Aday belirlemeye yönelik olarak kurulan 5 kişilik danışma komisyonunda da yer alan Ağbaba, aldığı kararlar ve yönlendirmeleriyle partililer arasında tepkilerin odak noktası haline geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ege Bölgesi başta olmak üzere yurt genelindeki birçok aday adayı, bu süreçte Ağbaba ile temas kurarak icazet almaya çalıştı.

Ağbaba'dan onay alamayan isimler ise yarışta geri plana itilerek saf dışı bırakıldı.



ÇANKAYA'DA HEDEFİNE ULAŞTI
Özellikle İzmir'de Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çiğli başta olmak üzere birçok noktada kendine yakın isimleri aday göstermeye çalıştığı öne sürülen Ağbaba, Ankara Çankaya'da ise hedefine ulaştı.

Hem Ağbaba'nın akrabası hem de Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen "kale" olarak adlandırılan ilçeden aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli AğbabaCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba



Malatya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ise PM tarafından sürpriz şekilde Veli Ağbaba'ya verildi.

Uygar YıldırımUygar Yıldırım



Aday belirleme sürecindeki en büyük skandallardan biri de Çiğli de meydana geldi. İlçeyle hiçbir alakası olan Malatyalı Uygar Yıldırım'ın Çiğli adayı gösterilmesi, ilçelileri sokağa döktü.



Sabah'ta yer alan habere göre; hemşerisi olan Yıldırım'ın DEM Parti tarafından işaret edildiğine yönelik söylentiler, öfkeyi daha da artırdı. Ağbaba sayesinde PM'den onay aldığı iddia edilen Yıldırım'ın adaylığı, büyük protestolar sonrası geri çekilmişti.

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