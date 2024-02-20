CHP lideri Özgür Özel’in akıl hocası: Veli Ağbaba! Ondan icazet olmayan kimse aday olamadı





ÇANKAYA'DA HEDEFİNE ULAŞTI

Özellikle İzmir'de Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çiğli başta olmak üzere birçok noktada kendine yakın isimleri aday göstermeye çalıştığı öne sürülen Ağbaba, Ankara Çankaya'da ise hedefine ulaştı.



Hem Ağbaba'nın akrabası hem de Özgür Özel'in avukatı olan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner, başvuru bile yapmamasına rağmen "kale" olarak adlandırılan ilçeden aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba



Malatya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ise PM tarafından sürpriz şekilde Veli Ağbaba'ya verildi.

Uygar Yıldırım



Aday belirleme sürecindeki en büyük skandallardan biri de Çiğli de meydana geldi. İlçeyle hiçbir alakası olan Malatyalı Uygar Yıldırım'ın Çiğli adayı gösterilmesi, ilçelileri sokağa döktü.