CHP’de kriz bitmiyor! İzmir’de ön seçim isyanı alevlendi! Özgür Özel’in ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere sayılı günler kala 'taban'dan gelen krizle boğuşuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi göreve gelmesi halinde partisinin belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının ön seçimle belirleneceğini açıkladı.
Kasım ayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özel, kurultay öncesi verdiği sözleri ise çabuk unuttu.
Özel ve ekibinin belirlediği belediye başkan adayları başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde parti tabanında rahatsızlığa neden oldu.
İzmir'in Çiğli, Karaburun, Karşıyaka, Güzelbahçe ve Çeşme ilçelerinde ayaklanan partililer düzenledikleri protesto gösterileriyle 'ithal aday istemiyoruz' eylemleri gerçekleştirdi.
MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN DE ÖN SEÇİM YAPILMAYACAK
Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde yaşanan antidemokratik uygulamalar hafızalardaki tazeliğini korurken bir şok da meclis üyesi aday belirleme sürecinde yaşandı.