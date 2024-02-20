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Son dakika: AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Tüm aday listeleri hazır

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken büyükşehir ve diğer illerde adaylarını belirleyen AK Parti Meclis üyelerini de hazırladı. Onaylama komisyonlarının son şekli verdiği listeler bugün seçim kurullarına teslim edilecek.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 08:48 Güncelleme 20 Şubat 2024, 08:48
Son dakika: AK Parti’de yerel seçim mesaisi! Tüm aday listeleri hazır

AK Parti il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını belirledi.

Belediye meclis üyeliği listeleri de hazır. Listeler, bugün seçim kurullarına teslim edilecek.

İL TEŞKİLATLARI LİSTELERİ TAMAMLADI

AK Parti il teşkilatlarına 'liste talimatı' gönderdi. Meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri listelerini il yürütme kurullarına iletti.

İl başkanları, bulundukları illerin meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı.

İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi.

LİSTELERDE KADIN VE GENÇ ADAYLARIN YER ALMASINA DİKKAT EDİLDİ

Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı.

Heyetler isimleri belli kriterler çerçevesinde listeledi. Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi.

Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına da özen gösterildi.

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