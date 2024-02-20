Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?

PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.

EŞBAŞKAN DA ATANACAK MI? İki parti arasındaki bölücü ittifakı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Esenyurt'a da eşbaşkan atanacak mı?" başlıklı yazısında "Esenyurt'u, rotasını kaybetmiş CHP'nin değil daha "militan" kadrolara sahip DEM'in yöneteceği çok açık. Sivil siyaseti öncelemeyen DEM'in belediyeyi nasıl yöneteceğini görmek için de fazla geriye gitmeye gerek yok, 5 yıl önceye bakmak yeterli" diye yazdı.

CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun sadece bir ilçeyi kazanmak için DEM ile iş birliği yapmadığını ifade eden Mahmut Övür, "Parti içi kavganın şaşkınlığını yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in bu hesabının farkında mı bilemem ama İmamoğlu farkında. Seçimi kaybetmemek için de bırakın DEM'i, "şeytan"la bile ittifak yapmaktan çekinmez" dedi.