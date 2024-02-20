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Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt'ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?

Son dkaika haberleri... CHP ve Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kazanmak uğruna Kandil'in isteği doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Önce Esenyurt adayını değiştiren CHP'nin daha sonra da 20 DEM'liyi İBB Meclisi'ne kendi listelerinden sokacağı öğrenildi. CHP'nin DEM'leşmesine tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Esenyurt'a eşbaşkan da atanacak mı?" diye sorarken CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun kazanma uğruna şeytanla bile iş birliği yapabileceğini söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:42
Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP-DEM hattındaki bölücü ittifak büyüyerek devam ediyor. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile iş birliği talimatının ardından DEM ile CHP Esenyurt'ta kent uzlaşısına varınca Özgür Özel, ilçede aday değişikliğine gitti.

CHP'NİN ESENYURT ADAYI AHMET ÖZERCHP'NİN ESENYURT ADAYI AHMET ÖZER

Ali Gökmen'i geri çeken CHP, yerine Ahmet Özer'i aday olarak gösterdi.

BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E
CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu.

ADAYI MERCEK ALTINA ALDIK
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM, CHP'nin DEM ile işbirliği neticesinde Esenyurt adayı olarak çıkarttığı Ahmet Özer'i mercek altında aldı.

'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ
Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.

EŞBAŞKAN DA ATANACAK MI?

İki parti arasındaki bölücü ittifakı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Esenyurt'a da eşbaşkan atanacak mı?" başlıklı yazısında "Esenyurt'u, rotasını kaybetmiş CHP'nin değil daha "militan" kadrolara sahip DEM'in yöneteceği çok açık. Sivil siyaseti öncelemeyen DEM'in belediyeyi nasıl yöneteceğini görmek için de fazla geriye gitmeye gerek yok, 5 yıl önceye bakmak yeterli" diye yazdı.

CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun sadece bir ilçeyi kazanmak için DEM ile iş birliği yapmadığını ifade eden Mahmut Övür, "Parti içi kavganın şaşkınlığını yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in bu hesabının farkında mı bilemem ama İmamoğlu farkında. Seçimi kaybetmemek için de bırakın DEM'i, "şeytan"la bile ittifak yapmaktan çekinmez" dedi.

DEM'LİLER CHP LİSTELERİNDEN İBB MECLİSİ'NE GİRECEK
CHP-DEM ittifakı tabiki Esenyurt ile sınırlı kalmayacak. Bunu da açık açık söylemekten çekinmiyorlar. CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İBB meclisine gireceğini açıkladı.

CHP'li Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:

Yeni dönemde benim edindiğim bilgiye göre DEM Parti 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'li bir isim olarak aday olacak. DEM Parti de CHP'den çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın sayıdan bahsediliyor. Hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir.

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