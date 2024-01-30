SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir'de kriz alevlendi! CHP'lilerden Çiğli adayına protesto: Çocuk başkan istemiyoruz

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday krizi alevlenerek büyüyor. İzmir'de mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesinin ardından eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bazıları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterirken, Çiğli'de yeni bir olay patlak verdi. CHP'nin Çiğli'de Uygar Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı. "Biz Çiğli’de ithal aday istemiyoruz." açıklaması yapan partililer, "Ağbaba elini Çiğli’den çek" sloganları attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 30 Ocak 2024, 10:41
İzmir’de kriz alevlendi! CHP’lilerden Çiğli adayına protesto: Çocuk başkan istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ının ardından kriz giderek şiddetlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalarak "emanetçi" konumuna düşen, eleştirilerin odağındaki isim olan Özgür Özel, en kritik bölgelerde adayları açıklayamadı. Bunun en önemli sebebinin ise İmamoğlu'nun baskısı olduğu düşünüldü.

Tunç SoyerTunç Soyer

Tartışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında ise İzmir geliyordu.

Özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, İzmir'de Tunç Soyer'in aday gösterilmesini istiyordu. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in de Soyer'i istediği biliniyordu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil TugayKarşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay

Eren Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Tunç Soyer'in aday gösterilmesi yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Ancak CHP yönetimi, mevcut başkan Tunç Soyer'in aday göstermedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

Uygar YıldırımUygar Yıldırım

PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmelerin ardından İzmir'de kaos şiddetlendi. PM toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi. Uygar Yıldırım'ın Veli Ağbaba'nın yakını olduğu öğrenildi.

CHP'nin Çiğli'de Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı.

"ÇOCUK BAŞKAN İSTEMİYORUZ"

Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullandı:



"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."


Partilileri açıklamanın ardından "Ağbaba elini Çiğli'den çek" sloganları attı.

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHPnin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil TugayEkrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHPnin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı bekliyor... Ekrem İmamoğlu’na randevu bile vermedi! Aracı olan gazeteciyi fırçaladı
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklayacak! Gerçek belediyecilik
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay
SON DAKİKA