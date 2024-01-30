İzmir’de kriz alevlendi! CHP’lilerden Çiğli adayına protesto: Çocuk başkan istemiyoruz

Eren Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Tunç Soyer'in aday gösterilmesi yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Ancak CHP yönetimi, mevcut başkan Tunç Soyer'in aday göstermedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

Bu gelişmelerin ardından İzmir 'de kaos şiddetlendi. PM toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi. Uygar Yıldırım'ın Veli Ağbaba'nın yakını olduğu öğrenildi.





"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."