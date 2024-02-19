Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

"İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaşıldı.