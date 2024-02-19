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Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ'lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntüleriyle saldırının talimatını veren DEAŞ'lı Adam Khamirzaev'in fotoğrafına ulaşıldı.Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ’ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli bir rapor ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:32 Güncelleme 19 Şubat 2024, 10:09
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

"İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Saldırganların kullandığı Polonya plakalı araç.Saldırganların kullandığı Polonya plakalı araç.



Abdullo Buriev isimli şüphelinin eylemde kullanılan aracı yurt dışından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli sınır kapısından soktuğu ana ilişkin kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

Abdullo Buriev'in Türkiye'ye giriş ve çıkış görüntüleri kameralara takıldı.Abdullo Buriev'in Türkiye'ye giriş ve çıkış görüntüleri kameralara takıldı.



Buriev'in sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya çıkış yapmadan önce çekilen fotoğrafı da eklenen belgeler arasında yer aldı.


TERÖRİSTİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilere eylem talimatını verdiği saptanan "Andrei Guzun" isimli pasaportuyla yakalanan ve Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'in fotoğrafına ortaya çıktı.

Eylem talimatını veren Andrei Guzun isimli pasaporta sahip DEAŞ yöneticisi Adam Khamirzaev.Eylem talimatını veren Andrei Guzun isimli pasaporta sahip DEAŞ yöneticisi Adam Khamirzaev.

ŞİFRE KIRILDI
Saldırganlardan Amirjon Kholikov'un cep telefonu şifresi emniyet tarafından kırıldı. Cep telefonunda Kholiqov'un saldırıda kullandığı Polonya plakalı aracın yanı sıra, DEAŞ'tan işlem görmüş Jovid Hikmatov isimli şahsa ait pasaport ve soruşturmada gözaltına alınan İbrahim S.'ye gönderilen bir banka dekontuna rastlandı.

Saldırıyı geçekleştiren Amirjon Kholikov.Saldırıyı geçekleştiren Amirjon Kholikov.



YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU
Telefonda ayrıca maskeli şahısların fotoğraflarına da rastlanırken, WhatsApp konuşmalarında "Cihad"a gideceğini beyan ettiğine ilişkin yazışmalar bulundu.

Saldırganların telefon yazışmalarıSaldırganların telefon yazışmaları

RUSÇA GÖRSELLERE RASTLANDI
Kholikov'un karşısındaki yabancı numaralı bir kişiyle yaptığı yazışmada, "Sen salaksın ben sana Cihad'a gideceğimi söylüyorum senin diyecek bir şeyin veya düşüneceğin bir şeyin yok mu?" dediği belirlendi.

Saldırganlardan David Tanduev.Saldırganlardan David Tanduev.



Şüphelinin galerisinde ayrıca " Ey İslam'ın düşmanları intikam vakti geldi" ve "Ey Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'ın düşmanları biz sizi hep öldüreceğiz ve hepinizi esir alacağız" şeklinde Rusça görsellere de rastlandı.

Telefonda bulunan yazışmadan bir bölüm.Telefonda bulunan yazışmadan bir bölüm.



GÖZLERİM KAPALIYDI
Kilisenin Baş Pederi Anton Bulai'nin de ifadesi ortaya çıktı. Romanya uyruklu Bulai, ayini gözleri kapalı bir şekilde yönettiği sırada yüksek bir ses duyduğunu ancak bir şeyin yere düştüğünü düşünerek gözlerini açıp bakmadığını söyledi.

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm.Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm.



Ayine devam ettiğini söyleyen Bulai, "İkinci yüksek sesi duyunca gözlerimi açtım. Kilisenin giriş kapısına baktığımda, ellerinde tabanca bulunan iki şahıs kapı önünde rastgele sağa sola ateş ediyordu.Şahıslarda maske ve üstlerinde baştan aşağıya siyah kıyafet vardı. İkisi de normal kilolarda ancak birisi diğerinden daha uzundu" dedi.

Saldırganların silahının tutukluk yapması daha büyük bir felaketin önüne geçtiSaldırganların silahının tutukluk yapması daha büyük bir felaketin önüne geçti


GİYİNME ODASINA SIĞINDI
Saldırı devam ettiği esnada cemaat üyelerinden Kutlay B.'nin kendisini alarak papaz giyinme odasına kaçırdığını söyleyen Bulai," Kutlay'a kapıyı cemaatten belki odaya giren olur diye kilitlememesi için uyardım.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin kiliseden çıkış anlarını görmedim. Silah sesleri durduktan sonra dışarı çıktım. Giriş kapısını kapatmaya çalıştım.Girişi açıp kilise dışarısına saldırıyı gerçekleştiren şahıslara baktığımda kaçan kimse ve araç görmedim. Tekrar içeri girdiğimde vefat eden ismini Murat olarak bildiğim Tuncer Cihan'ı gördüm. Kendisi ara sıra cemaate katılırdı.Bugüne kadar herhangi bir tehdit almadım ve herhangi bir düşmanım yoktur" diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN ÜZERİNDE 750 LİRA VARDI
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın (52) üzerinden 750 lira- 4 adet madeni bozuk para ve 1 adet küçük falçata ucu çıktığı da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

Santa Maria KilisesiSanta Maria Kilisesi


20 KÜÇÜK ÇOCUK BULUNUDU
Gözaltına alınan Abdullah Mengibay ve Jıhan Alahmadi'nin Beylikdüzü Gürpınar'da bir eve yapılan baskında 20 küçük yaşta çocuk bulundu. İstihbarat birimleri bu adresin DEAŞ'ın küçük çocukların beyinlerinin yıkandığı anaokulu olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganlarKilise saldırısını gerçekleştiren saldırganlar

SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Küçük yaştaki çocuklar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar polis merkezinde 6 anneye teslim edildi ve bu isimler, sınır dışı edilme kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli bir rapora da ulaşıldı.

İSRAİL KARŞITI ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR
Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrail karşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı.

İRAN SALDIRISI İLE SARIYER KİLİSE SALDIRISI AYNI HÜCREDEN
Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin bu örgüt mensuplarına karşı üst düzey tedbirler alırken, İran'da Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde gerçekleştirilen saldırının da Santa Maria Kilisesi'ne eylem yapan örgüt üyelerinin bağlı olduğu aynı hücreden yapıldığı tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Tüm eylem talimatlarının Horasan Vilayeti Dış Operasyonlar Sorumlusu Salahudin kod adlı Maulawi Rajab tarafından verildiği öğrenilirken, DEAŞ'ın Horasan kolunun İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasının ardından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem arayışındayken yakalandığı öğrenildi.

DEAŞ terör örgütünün İran'a karşı 2022 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu 3 terör saldırısı ile İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırının faillerinden birinin Tacikistan kökenli olması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE TEDBİRLERİ ARTIRDI
İsrail karşıtı olan ülkelerde eylem yapmayı seçen DEAŞ'ın Horasan kolunun batının yeni tehdit mekanizması olduğu şüphesi yaptığı eylemlerle de gün yüzüne çıkmış oldu. Türkiye, DEAŞ'ın Horasan koluna katılımın yoğun olduğu ülkelerden gelen yolcuları da mercek altına aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, saha ajanlarıyla DEAŞ'ın Horasan kolunun faaliyetlerini sıkı izlemeye başladı. Öyle ki örgütün gerçekleştirmeye çalıştığı birçok kanlı eylem de engellenmiş oldu.Bunların başında örgütün yılbaşında hazırlandığı kanlı eylem vardı. Horasan kolunun Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog'ta eylem yapmayı planladığı bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaştı.

HÜCRE ÇÖKERTİLDİ
Emniyet Birimlerine teröristin sadece kod ismi verilmişti. Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya inip, elde edilen verilere göre eylem yapacak kişinin E.Y. isimli Iraklı üyesi olduğunu belirledi.

E.Y. isimli DEAŞ üyesinin Balat'ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi'ni hem de Sinagog'da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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