Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!

Telefonda bulunan yazışmadan bir bölüm.
GÖZLERİM KAPALIYDI
Kilisenin Baş Pederi Anton Bulai'nin de ifadesi ortaya çıktı. Romanya uyruklu Bulai, ayini gözleri kapalı bir şekilde yönettiği sırada yüksek bir ses duyduğunu ancak bir şeyin yere düştüğünü düşünerek gözlerini açıp bakmadığını söyledi.
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm.
Ayine devam ettiğini söyleyen Bulai, "İkinci yüksek sesi duyunca gözlerimi açtım. Kilisenin giriş kapısına baktığımda, ellerinde tabanca bulunan iki şahıs kapı önünde rastgele sağa sola ateş ediyordu.Şahıslarda maske ve üstlerinde baştan aşağıya siyah kıyafet vardı. İkisi de normal kilolarda ancak birisi diğerinden daha uzundu" dedi.
Saldırganların silahının tutukluk yapması daha büyük bir felaketin önüne geçti
GİYİNME ODASINA SIĞINDI
Saldırı devam ettiği esnada cemaat üyelerinden Kutlay B.'nin kendisini alarak papaz giyinme odasına kaçırdığını söyleyen Bulai," Kutlay'a kapıyı cemaatten belki odaya giren olur diye kilitlememesi için uyardım.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin kiliseden çıkış anlarını görmedim. Silah sesleri durduktan sonra dışarı çıktım. Giriş kapısını kapatmaya çalıştım.Girişi açıp kilise dışarısına saldırıyı gerçekleştiren şahıslara baktığımda kaçan kimse ve araç görmedim. Tekrar içeri girdiğimde vefat eden ismini Murat olarak bildiğim Tuncer Cihan'ı gördüm. Kendisi ara sıra cemaate katılırdı.Bugüne kadar herhangi bir tehdit almadım ve herhangi bir düşmanım yoktur" diye konuştu.
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN ÜZERİNDE 750 LİRA VARDI
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın (52) üzerinden 750 lira- 4 adet madeni bozuk para ve 1 adet küçük falçata ucu çıktığı da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.
Santa Maria Kilisesi
20 KÜÇÜK ÇOCUK BULUNUDU
Gözaltına alınan Abdullah Mengibay ve Jıhan Alahmadi'nin Beylikdüzü Gürpınar'da bir eve yapılan baskında 20 küçük yaşta çocuk bulundu. İstihbarat birimleri bu adresin DEAŞ'ın küçük çocukların beyinlerinin yıkandığı anaokulu olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
Kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganlar
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Küçük yaştaki çocuklar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar polis merkezinde 6 anneye teslim edildi ve bu isimler, sınır dışı edilme kararı verilen isimler arasında yer aldı.
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli bir rapora da ulaşıldı.
İSRAİL KARŞITI ÜLKELERDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR
Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrail karşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı.