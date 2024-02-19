Terör örgütü PKK’ya BOZDOĞAN-3 darbesi: 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-3 operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.
Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-3" operasyonlarında 9️⃣ ilde 2️⃣4️⃣ mağara, sığınak ve barınma… pic.twitter.com/cgEAWfASHC— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2024
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.