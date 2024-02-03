Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda çarpıcı detay! İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Dikkat çeken Kayseri detayı

Aracın bulunduğu bölge
ARACI SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE TESLİM ALDI
Aracı mercek altına alan güvenlik birimleri Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) sorgulamasında aracın, 23 Ocak günü İstanbul Havalimanı civarında, bir gün sonra ise Fatih'te şüpheli Shamsullo Radzhabov tarafından kullanıldığını belirledi.
Radzhabov, gözaltına alındığında verdiği ifadede aracı eylemden 1 gün önce eylemi gerçekleştiren iki şüpheliden biri olan "Hamza" kod adlı Amirjon Kholikov, "Abdurrahman" kod adlı Alisher Rakhimov'a ve araba tamircisi Farrukh Soliev ile teslim ettiğini söyledi.
Saldırganların kullandığı araç
ARACIN ŞASE NUMARALARINI SİLMEYİ PLANLADILAR
Şüpheli araç tamircisi Farrukh Soliev'in ise eylemde kullanılan Polonya plakalı aracın üzerindeki şase numaralarını silme amacıyla yaptığı yazışmalara rastlandı.
Aynı yazışmalarda aracı eylemden sonra demir fiyatına vereceği yönünde de WhatsApp görüşmeleri yaptığı belirlendi.
20-21 OCAK'TA KEŞFE ÇIKTILAR
İki şüphelinin Sarıyer'deki kiliseyi 34 HYK 5.. plakalı bir araçla 20 ve 21 Ocak tarihlerinde keşfe çıktığı saptandı.
Araç sahibi Ramazan Topuz da 30 Ocak'ta Başakşehir'de yakalandı. Aracı Olim Ghulomov isimli bir şahsa kiraladığını aktardı ve bu şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Kamufle olmak için kar maskesi takan saldırganlar
KAYSERİ'DE PLAN YAPTILAR
Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin 5 yabancı uyruklu şüpheli şahısla 5 Ocak'ta İstanbul'dan 2 araçla Kayseri'ye gittikleri belirlendi.
Şüphelilerin "Abdullah" kod adlı Amenullah Hacı aslı kişinin Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki evinde konakladıkları saptandı.
Kayseri'yi mercek altına alan güvenlik birimleri, 7 Ocak tarihinde Kayseri Melikgazi'de bulunan bir otelde 2 saldırgan ve beraberindeki şüphelilerin 2 ayrı odada konakladıklarını ortaya çıkardı. Güvenlik birimleri şüphelilerin Kayseri'de örgütsel toplantı yaptıklarını ve eylem organizasyonunu burada yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.
EYLEM TALİMATI VEREN KİŞİ YAKALANDI
Yakalanan isimler arasında yer alan Andrei Guzun isimli şüphelinin de "Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev isimli şahıs bulunuyordu.
Saldırıda kullanılan silah
DEAŞ ÇİFTLİĞİ KURMAK İSTEDİLER
Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı ve Silivri'deki bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı saptandı.
Ayrıca silah temini için de arayış içerisinde olduğu Türkiye'de eylem yapabilmek için Kilise saldırısının da talimatını veren Andrei Guzun kimliğini kullanan kişinin "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev'den izin istediği belirlendi.
Kilise saldırısının talimatını veren Khamirzaev'in 2017-2018'de Antalya'da yakalanarak tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.