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Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda çarpıcı detay! İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi'ymiş! Dikkat çeken Kayseri detayı

Son dakika haberi! Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüne neden olan DEAŞ'lı saldırganların ilk hedefinin milyonlarca turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi’nde bulunan St. Antuan Kilisesi olduğu ortaya çıktı. Eylemde kullanılan Polonya plakalı aracı 2 DEAŞ saldırganına teslim ettiği belirlenen Shamsullo Radzhabov ve aynı evde yakalanan Hazratumar Mahamatsoliev’in cep telefonundan planlanan saldırıya ilişkin detaylar çıkarken, saldıryı planlayan 8 kişilik ekibin Kayseri'de saldroya ilişkin üç gün toplantı yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:23 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:23
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda çarpıcı detay! İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Dikkat çeken Kayseri detayı

Sarıyer'de 28 Ocak Cumartesi günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada eylemin şifreleri çözülmeye devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüpheliSaldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüpheli

Elde edilen yeni bilgilere göre; 28 Ocak günü saat 11.30 sıralarında rahiple birlikte yaklaşık 31 kişi Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini yapıyordu.

Olaydan önce keşif yaptıkları saptanan DEAŞ üyesi "Hamza" kod adlı Amirjon Kholikov ve David Tanduev saldırı günü 08.20 sıralarında ikamet ettikleri Başakşehir'den "EL 738 FX" plakalı otomobil ile hareket ederek kiliseye yakın bir bölgeye geldi.

Aracı Kholikov kullanıyordu. Tanınmamak için siyah giyen ve yüzlerine maske takan saldırganlar 7.65 milimetrelik çaplı tabancalarla kilise kapısına adım attı.



YÜKSEK SESLE BİR ŞEYLER SÖYLEDİ
Kiliseye ilk giren David Tanduev, tabancasının kabzasıyla ayine katılanların en arkasında bulunan Tuncer Cihan'ın kafasına vurdu.

Ardından ise kilisede bulunanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Tabancanın ara ara tutukluluk yapması üzerine yine Tanduev, Tuncer Cihan'ın kafa tepe bölgesine ateş ederek öldürdü. Kilisede bulunanlara ateş etmeye devam etmek istediği sırada silahı yeniden tutukluluk yaptı.

Kilise duvarlarına çok sayıda mermi isabet etti. Tanduev bu esnada yüksek sesle bir şeyler söyledi ancak kamera kayıtlarının sesli kayıt yapmaması üzerine ne dediği çözülemedi.

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm.Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölüm.



SİLAHIN TUTUKLUK YAPMASI KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇTİ
Diğer şüpheli Amirjon Kholikov da tabancasıyla ayindeki kişilere ateş gözetmeksizin ateş etti. Kholikov'un da tabancasının tutukluk yapması Kilise'de yaşanabilecek katliamın önüne geçti.

Dışarı çıkan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Bundan sonraki süreçte ise şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü hızlıca reaksiyon gösterdi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit eder etmez, onlara araç temin eden, saklanma- barınma ihtiyaçlarını karşılayan ve olay öncesinde bağlantılı oldukları değerlendirilen şahısların adreslerine baskın düzenledi.

Saldırganların silahının tutukluk yapması daha büyük bir felaketin önüne geçtiSaldırganların silahının tutukluk yapması daha büyük bir felaketin önüne geçti



25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eylemi gerçekleştiren 2 şüpheli ve talimatı verdiği saptanan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev'in de arasında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırgana ait sakal Saldırgana ait sakal

Başakşehir'de yakalanan David Tanduev'in kamera görüntülerinde eylemden sonra uzun sakallarını tanınmamak için kestiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 25'i tutuklandı. 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

Çok sayıda kişi yapılan operasyonlar sonucu yakalandıÇok sayıda kişi yapılan operasyonlar sonucu yakalandı



2 GÜN SONRA RUSYA'YA UÇTU
Şüphelilerin kaçış güzergahları da mercek altına alındı. Sarıyer Bahçeköy- Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanda şüphelilerin olayda kullandığı tabancaya ati kabza, şarjör, sürgü, şarjör kapağı gibi materyaller ile kamufle oldukları maske, mont gibi kıyafetleri ele geçirdi.

Saldırganların kıyafetiSaldırganların kıyafeti

Şüphelilerin olayda kullandığı araç da Beylikdüzü'nde bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Araç, Abdullo Buriev isimli şahıs tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Sınır kapısından ülkeye giriş yaptı. Buriev ise aracı Türkiye'ye getirmesinden sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya uçtu.

Aracın bulunduğu bölgeAracın bulunduğu bölge


ARACI SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE TESLİM ALDI
Aracı mercek altına alan güvenlik birimleri Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) sorgulamasında aracın, 23 Ocak günü İstanbul Havalimanı civarında, bir gün sonra ise Fatih'te şüpheli Shamsullo Radzhabov tarafından kullanıldığını belirledi.

Radzhabov, gözaltına alındığında verdiği ifadede aracı eylemden 1 gün önce eylemi gerçekleştiren iki şüpheliden biri olan "Hamza" kod adlı Amirjon Kholikov, "Abdurrahman" kod adlı Alisher Rakhimov'a ve araba tamircisi Farrukh Soliev ile teslim ettiğini söyledi.

Saldırganların kullandığı araçSaldırganların kullandığı araç



ARACIN ŞASE NUMARALARINI SİLMEYİ PLANLADILAR
Şüpheli araç tamircisi Farrukh Soliev'in ise eylemde kullanılan Polonya plakalı aracın üzerindeki şase numaralarını silme amacıyla yaptığı yazışmalara rastlandı.

Aynı yazışmalarda aracı eylemden sonra demir fiyatına vereceği yönünde de WhatsApp görüşmeleri yaptığı belirlendi.

20-21 OCAK'TA KEŞFE ÇIKTILAR
İki şüphelinin Sarıyer'deki kiliseyi 34 HYK 5.. plakalı bir araçla 20 ve 21 Ocak tarihlerinde keşfe çıktığı saptandı.

Araç sahibi Ramazan Topuz da 30 Ocak'ta Başakşehir'de yakalandı. Aracı Olim Ghulomov isimli bir şahsa kiraladığını aktardı ve bu şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Kamufle olmak için kar maskesi takan saldırganlarKamufle olmak için kar maskesi takan saldırganlar



KAYSERİ'DE PLAN YAPTILAR
Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin 5 yabancı uyruklu şüpheli şahısla 5 Ocak'ta İstanbul'dan 2 araçla Kayseri'ye gittikleri belirlendi.

Şüphelilerin "Abdullah" kod adlı Amenullah Hacı aslı kişinin Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki evinde konakladıkları saptandı.

Kayseri'yi mercek altına alan güvenlik birimleri, 7 Ocak tarihinde Kayseri Melikgazi'de bulunan bir otelde 2 saldırgan ve beraberindeki şüphelilerin 2 ayrı odada konakladıklarını ortaya çıkardı. Güvenlik birimleri şüphelilerin Kayseri'de örgütsel toplantı yaptıklarını ve eylem organizasyonunu burada yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.



EYLEM TALİMATI VEREN KİŞİ YAKALANDI
Yakalanan isimler arasında yer alan Andrei Guzun isimli şüphelinin de "Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev isimli şahıs bulunuyordu.

Saldırıda kullanılan silahSaldırıda kullanılan silah


DEAŞ ÇİFTLİĞİ KURMAK İSTEDİLER
Şüphelilerden M. Alısher Ugli Mirzoev'in Temmuz 2023 yılında DEAŞ üyelerine silahlar konusunda eğiterek ABD'ye göndermek amacıyla Belgrad Ormanı ve Silivri'deki bir çiftlikte eğitim kurma çalışması yaptığı saptandı.

Ayrıca silah temini için de arayış içerisinde olduğu Türkiye'de eylem yapabilmek için Kilise saldırısının da talimatını veren Andrei Guzun kimliğini kullanan kişinin "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev'den izin istediği belirlendi.

Kilise saldırısının talimatını veren Khamirzaev'in 2017-2018'de Antalya'da yakalanarak tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Taksim’de bulunan Sent Antuan Kilisesi Taksim’de bulunan Sent Antuan Kilisesi

PATLAYICI BULAMADILAR
Savcılık sevk yazısında, yer alan bilgiye göre; örgüt mensubu eşiyle birlikte gözaltına alınan canlı bomba gönüllüsü Zharaıdat Esmurzieva isimli kadının ise patlayıcı bulunamaması nedeniyle eyleme geçemeden yakalandığı vurgulandı. Konuyu değerlendiren terör uzmanları, saldırı işinin canlı bomba gönüllüsüne verilmeyip, kurusıkı tabancalı bir saldırıya zorlanmasını da örgütün silahın yanında patlayıcıyı da bulamadığının göstergesi olduğunu söyledi.

İLK HEDEF ST. ANTUAN'DI
Aracı eylemcilere teslim eden şahıslar arasında yer alan Shamsullo Radzhabov'un ve 2 saldırganla aynı evde yakalanan bir diğer şüpheli Hazratumar Mahamatsoliev'in dijital materyallerinde yapılan ön incelemede İstanbul'a gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nin konumuna ait resim çıktı.

Soruşturma birimleri, saldırganların ilk hedefinin St. Antuan Kilisesi olabileceği ancak kilise güvenliğinin ve konumunun İtalyan Kilisesi'ne oranla daha yüksek düzeyde olması nedeniyle saldırıyı İtalyan Kilisesi'nde yapmaya karar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

3 GÜN SONRA TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLDİ
Nitekim İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırıdan sadece 3 gün sonra Vatikan'a bağlı İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Katolik Kilisesi'ne, İstanbul Esenyurt'tan Shamsullo Radzhabov isimli bir kişi tarafından tehdit mektubu gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Santa Maria Kilisesine gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulunduSanta Maria Kilisesine gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu

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