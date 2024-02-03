Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda çarpıcı detay! İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Dikkat çeken Kayseri detayı

Aracın bulunduğu bölge

ARACI SALDIRIDAN 1 GÜN ÖNCE TESLİM ALDI

Aracı mercek altına alan güvenlik birimleri Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) sorgulamasında aracın, 23 Ocak günü İstanbul Havalimanı civarında, bir gün sonra ise Fatih'te şüpheli Shamsullo Radzhabov tarafından kullanıldığını belirledi. Radzhabov, gözaltına alındığında verdiği ifadede aracı eylemden 1 gün önce eylemi gerçekleştiren iki şüpheliden biri olan "Hamza" kod adlı Amirjon Kholikov, "Abdurrahman" kod adlı Alisher Rakhimov'a ve araba tamircisi Farrukh Soliev ile teslim ettiğini söyledi.

Saldırganların kullandığı araç



ARACIN ŞASE NUMARALARINI SİLMEYİ PLANLADILAR

Şüpheli araç tamircisi Farrukh Soliev'in ise eylemde kullanılan Polonya plakalı aracın üzerindeki şase numaralarını silme amacıyla yaptığı yazışmalara rastlandı. Aynı yazışmalarda aracı eylemden sonra demir fiyatına vereceği yönünde de WhatsApp görüşmeleri yaptığı belirlendi.



20-21 OCAK'TA KEŞFE ÇIKTILAR

İki şüphelinin Sarıyer'deki kiliseyi 34 HYK 5.. plakalı bir araçla 20 ve 21 Ocak tarihlerinde keşfe çıktığı saptandı. Araç sahibi Ramazan Topuz da 30 Ocak'ta Başakşehir'de yakalandı. Aracı Olim Ghulomov isimli bir şahsa kiraladığını aktardı ve bu şüpheli de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Kamufle olmak için kar maskesi takan saldırganlar



KAYSERİ'DE PLAN YAPTILAR

Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin 5 yabancı uyruklu şüpheli şahısla 5 Ocak'ta İstanbul'dan 2 araçla Kayseri'ye gittikleri belirlendi. Şüphelilerin "Abdullah" kod adlı Amenullah Hacı aslı kişinin Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki evinde konakladıkları saptandı.



Kayseri'yi mercek altına alan güvenlik birimleri, 7 Ocak tarihinde Kayseri Melikgazi'de bulunan bir otelde 2 saldırgan ve beraberindeki şüphelilerin 2 ayrı odada konakladıklarını ortaya çıkardı. Güvenlik birimleri şüphelilerin Kayseri'de örgütsel toplantı yaptıklarını ve eylem organizasyonunu burada yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.





EYLEM TALİMATI VEREN KİŞİ YAKALANDI

Yakalanan isimler arasında yer alan Andrei Guzun isimli şüphelinin de "Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod adlı Adam Khamirzaev isimli şahıs bulunuyordu.