CHP’nin Esenyurt’ta DEM tuttuğu Ahmet Özer’i deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi

PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.
YEREL ÖZERKLİK VE ANAYASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Ahmet Özer, DEM'in Kandil'in çizdiği istikametle üzerinde tepindiği "Kürt sorunu' argümanına sığınıp anayasanın değiştirilmesini isteyecek kadar ileri gitti.
2022 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli ittifak döneminde mülakat veren Özer, "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" dedi.
ADAY OLMAK İÇİN HDP'YE BAŞVURDU
Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI
'Kürdistan' hayalleri kurup, Kandil'le ağız birliği yapan, yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği isteyen Ahmet Özer, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.