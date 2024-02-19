SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin Esenyurt'ta DEM tuttuğu Ahmet Özer'i deşifre ettik: 'kürdistan' hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi

'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. TAKVİM, CHP'nin 'DEM' tuttuğu Özer'i mercek altına aldı. Ekrem İmamoğlu'nun da danışmanı olan Ahmet Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı. Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi. CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP’nin önü açılmalı" dedi. Öte yandan Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 16:45 Güncelleme 19 Şubat 2024, 17:27
CHP’nin Esenyurt’ta DEM tuttuğu Ahmet Özer’i deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.

Bu kapsamda CHP, Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday göstermeye hazırlanıyor.

Kent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de AdalarKent uzlaşısı maske...CHP direkt Kandille anlaştı! İstanbulda Bir oy DEMe bir oy İmamoğluna formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar


BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E
CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü tescillenmiş oldu.

"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
Öte yandan PKK elebaşı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

CHP ESENYURT'TA 'DEM'LENDİ! ADAYI MERCEK ALTINA ALDIK
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM, CHP'nin DEM ile işbirliği neticesinde Esenyurt adayı olarak çıkarmaya hazırlandığı Ahmet Özer'i mercek altında aldı.



'KÜRDİSTAN' HAYALLERİ
Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.



PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"
CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.




YEREL ÖZERKLİK VE ANAYASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Ahmet Özer, DEM'in Kandil'in çizdiği istikametle üzerinde tepindiği "Kürt sorunu' argümanına sığınıp anayasanın değiştirilmesini isteyecek kadar ileri gitti.

2022 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü kirli ittifak döneminde mülakat veren Özer, "CHP iktidarı istiyorsa Kürtlerin oyunu almalı ama söz yetmez. Anayasada yazılmalı. Birincisi dil ikincisi ise idare politikasıdır" dedi.



ADAY OLMAK İÇİN HDP'YE BAŞVURDU
Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.




İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI
'Kürdistan' hayalleri kurup, Kandil'le ağız birliği yapan, yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği isteyen Ahmet Özer, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yürütüyor.

CHP ile DEMden Esenyurtta ortak aday kararı! Ayşegül Doğandan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!CHP ile DEMden Esenyurtta ortak aday kararı! Ayşegül Doğandan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!
Kandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyorKandilden İstanbula müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
CHP’nin Esenyurt’ta DEM tuttuğu Ahmet Özer’i deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’ndan akla ziyan açıklama! Murat Kurum’un kentsel dönüşüm vaadine karşı çıktı: 650 bin konut yapılmamalı
CHP’de Hatay krizi tırmandı: Özgür Özel çıkmazda! Lütfü Savaş adaylıkta çekilmek istemiyor... Bağımsız aday mı olacak?
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında gözaltı kararı
Trakya’da yeni doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira! Tam 300 milyon metreküp
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in ilhakı: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Mesai süresini kısaltacak düzenleme yolda! Haftalık çalışma 40 saate iniyor
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında son durum | Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
Spor yazarları Ankaragücü Galatasaray maçını yorumladı! Sözde delikanlıyım mesajı verdi
Batan gemide mürettebat 6 saat boyunca neden yardım istemedi? O görüntü savcılığı harekete geçirdi! Telefon kayıtları incelenecek
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
SON DAKİKA