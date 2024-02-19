CHP’nin Esenyurt’ta DEM tuttuğu Ahmet Özer’i deşifre ettik: ’kürdistan’ hayali kurdu, yerel özerklik talep edip anayasada değişiklik istedi





PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.