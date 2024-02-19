İstanbul Sarıyer’de çöp kamyonu İETT otobüsüne çarptı!

Çöp toplama aracının içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Temetaş ve Kıraç'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.