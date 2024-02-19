CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e olay sözler... "Siyasi muğlak, muhatap almıyorum"

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu 'nu hem de CHP 'yi yerden yere vurdu. Bu sözlere müteakip İmamoğlu ise "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e 'primci' dedi.

İYİ Parti - Saraçhane gerilimi sürerken Meral Akşener'den çarpıcı bir çıkış daha geldi.



"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİDE! İSTANBUL'U YÖNETEMEZ"



"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeyeceğini dile getirdi.