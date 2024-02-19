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CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e olay sözler... "Siyasi muğlak, muhatap almıyorum"

CHP - İYİ Parti hattında kazan kaynıyor. Meral Akşener, partisine 'kurumsal operasyon çekmekle' suçladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" dedi. İmamoğlu ise Meral Akşener'e "Seni muhatap almıyorum" mesajı gönderdi. Akşener'in açıklamalarını "Siyasi muğlak, geçersiz" olarak tanımladı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 13:24 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:57
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. CHP ve İYİ Parti arasında tansiyon bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.
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AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu. Bu sözlere müteakip İmamoğlu ise "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e 'primci' dedi.

Meral Akşenerden Ekrem İmamoğluna mega salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbulu yönetemezMeral Akşenerden Ekrem İmamoğluna mega salvo: Eli genel merkezde gözü başka mevkide! İstanbulu yönetemez

İYİ Parti - Saraçhane gerilimi sürerken Meral Akşener'den çarpıcı bir çıkış daha geldi.

"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİDE! İSTANBUL'U YÖNETEMEZ"

"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na 'mega' salvo

Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeyeceğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E... "SENİ MUHATAP ALMIYORUM"

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) yaptığı ziyarette konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Akşener'e "Seni muhatap almıyorum" mesajı gönderdi.

▶️ İmamoğlu'ndan Akşener'e olay sözler... "Siyasi muğlak, muhatap almıyorum"

CHP'li İBB Başkanı, "Şahsıma yönelik tutarlı tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla adı her neyse yorumlar yapılacaktır. Bu yorumları hiç muhatap almayacağım. Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan tariflere muhatap olmayacağım" sözleriyle Akşener'i hedef aldı.

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İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN ÇABASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sümen altı edip 'eş başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu son olarak "Trabzon Yomra'da İYİ Parti desteklensin" talimatını verdi.

Bu durum "Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'yi dizayn çabası" olarak yorumlandı. CHP'nin İYİ Parti'yi dizayn çabası bununla da sınırlı kalmadı.

TUZLA'DA NE DOLAPLAR DÖNÜYOR?
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a "Gördün mü İYİ Parti ne yaptı?" diyerek İYİ Parti'nin Tuzla Belediye Başkan Adayı Orhun Ertürkmen'i şikayet etti.

Kılıç da "Ben Orhun'u tanıyorum konuşuruz" dedi. Bilindiği üzere Kılıç, İmamoğlu'na yakın bir isim ve İYİ Partili Orhun Ertürkmen'le de iletişimde. Akıllara "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İYİ Parti'yi dizayn mı ediyor? Arka planda ne işler dönüyor?" soruları geldi.

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