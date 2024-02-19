Bir istifa daha! İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı partiden koptu

Akşener istifaların arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu işaret etti. CHP ile İYİ Parti arasındaki karşılıklı atışmalar devam ederken bir yandan da partide istifalar sürüyor.

Bu hedefler doğrultusunda yol arkadaşlarıyla çok çalıştıklarını öne süren Sarı, "Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Sarı ve Meral Akşener

Sarı, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce "cesur yüreğin" istifası ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti: