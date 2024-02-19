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Bir istifa daha! İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı partiden koptu

Son dakika haberleri... İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına bir isim daha katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 16:36 Güncelleme 19 Şubat 2024, 16:39
Bir istifa daha! İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı partiden koptu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ittifaksız girmelerini açıklamasının ardından partide istifa furyası başladı.

Akşener istifaların arkasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu işaret etti. CHP ile İYİ Parti arasındaki karşılıklı atışmalar devam ederken bir yandan da partide istifalar sürüyor.

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SUAT SARI İSTİFA ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önderliğinde, "cesur yürekli" arkadaşlarıyla büyük hedeflerle yola çıktıklarını savundu.

Bu hedefler doğrultusunda yol arkadaşlarıyla çok çalıştıklarını öne süren Sarı, "Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sarı, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce "cesur yüreğin" istifası ile karşı karşıya kalındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte tam da burada, 'cesurlar hareketi' sekteye uğramıştır. Bu nedenle, bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliği ve İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa ediyorum."

İBB ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPMIŞTI
Suat Sarı, İYİ Partiden İBB Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu.

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