Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk

Yağcı Yaylak'ın yerine geldiği tahmin edilen Hüseyin Tutuk





"O KİŞİYİ TANIMIYORUM"

Gemide yağcı ve elektrikçi olarak çalıştığını anlatan Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım mürettebatın hepsini tanıyorum. Beraber çalıştık.

Gemiden video çekip ailesine gönderen kişiyi ben de tanımıyorum. O benim yerime yağcı olarak başlayan kişi. Bir iki gün önce işe başlayan personel. Bir yandan arkadaşlarıma, beraber çalıştığım insanlara üzülüyorum. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Verilmiş sadakam varmış. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" dedi.

Havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı batan 'Batuhan A' isimli gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak'ın daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrıldığı ortaya çıktı.