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Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk

'BATUHAN A' isimli gemi Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında sulara gömüldü. Gemideki işinden kazadan 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak "Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Kendi aramızda bu gemi yakında batar diyorduk." sözleriyle göz göre göre gelen faciayı anlattı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 08:08 Güncelleme 19 Şubat 2024, 08:31
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatıyla birlikte batan kargo gemisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Batan gemiden 2 gün önce ayrılan elektrikçi ve yağcı Doğuşcan Yaylak (23) yaşanan faciaya ilişkin konuştu.

Gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak ve Ahmet AtavGemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak ve Ahmet Atav



Geminin her hafta patlayan yerlerini kaynak yaptıklarını söyleyen Yaylak, "Ben tehlikenin farkına vardım ve gemiden 2 gün önce ayrıldım. İşten ayrılmasaydım ben de hayatta olmayabilirdim. Aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık kalmam için ısrar ettiler. 'Bu sefere de katıl, daha sonra ayrılırsın' dediler. Ancak kabul etmedim.

Cansız bedeni bulunan Zeynep KılınçCansız bedeni bulunan Zeynep Kılınç

Gemiden ayrıldıktan sonra İzmir'e geldim. Yol yorgunu olduğum için uyudum. Uyandığımda geminin battığını televizyondan gördüm. Çok üzüldüm. Geminin patlayan yerlerini her hafta kaynak yapıyorduk. Kendi aramızda bu gemi yakında batar diyorduk. Sürekli tamir ediyorduk. O geminin sefere çıkmaması gerekiyordu. Hurdaya ayrılması gerekiyordu. Gemi kaptanı bile bu geminin yakında batacağını söylüyordu. Düşündüğümüz şey maalesef kısa sürede gerçekleşti" dedi.

Yağcı Yaylak'ın yerine geldiği tahmin edilen Hüseyin TutukYağcı Yaylak'ın yerine geldiği tahmin edilen Hüseyin Tutuk



"O KİŞİYİ TANIMIYORUM"
Gemide yağcı ve elektrikçi olarak çalıştığını anlatan Yaylak, "Gemide bir ay çalıştım mürettebatın hepsini tanıyorum. Beraber çalıştık.
Gemiden video çekip ailesine gönderen kişiyi ben de tanımıyorum. O benim yerime yağcı olarak başlayan kişi. Bir iki gün önce işe başlayan personel. Bir yandan arkadaşlarıma, beraber çalıştığım insanlara üzülüyorum. Kendim gemiden ayrılarak doğru bir karar vermişim. Verilmiş sadakam varmış. Kurtulduğuma sevinemedim. İçimde bir burukluk var" dedi.

Havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.Havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı batan 'Batuhan A' isimli gemiden 2 gün önce ayrılan Doğuşcan Yaylak'ın daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrıldığı ortaya çıktı.



Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü gemideki mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Batan geminin içinden fotoğrafBatan geminin içinden fotoğraf



Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, 15 Şubat'ta saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) olduğu öğrenildi.



4 SAVCIYLA SORUŞTURMA
Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama: Soruşturmanın 1 cumhuriyet başsavcıvekili, ilçe cumhuriyet başsavcısı ve 2 cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü ayrıca deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildi.

Dalgıçlar asansör yardımıyla denize inerek dalış gerçekleştirdi.Dalgıçlar asansör yardımıyla denize inerek dalış gerçekleştirdi.



9 GEMİ, 2 UÇAK 1 HELİKOPTER VE 852 KİŞİ ARAMA YAPIYOR
Hava şartlarının kötü seyrettiği 3 gün boyunca tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar dün batığa 5'inci dalışı gerçekleştirdi.

Batuhan A gemisiBatuhan A gemisi



9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve yaklaşık 852 kişiden oluşan ekiple devam eden arama çalışmalarına karadan da AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Geminin Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce çekilen son fotoğrafı.Geminin Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce çekilen son fotoğrafı.



TCG Akın'a ait dalış timi, Nene Hatun gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait rov cihazları faaliyetlerini sürdürüyor.

Batan BATUHAN A gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendiBatan BATUHAN A gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Kayıp mürettebatın kamaraları görüntülendi

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