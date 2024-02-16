Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Olaydan dakikalar önce kaydetti yakınlarına gönderdi: Allah’ım yardım et



"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Görüntüyü; Gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim" sözleri ise yürekleri yaktı.





51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelin görev aldığı arama çalışmaları kapsamında sonar görüntüsü ile geminin deniz yüzeyinin elli bir metre altında olduğu tespit edildi.