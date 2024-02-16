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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Olaydan dakikalar önce kaydetti yakınlarına gönderdi: Allah'ım yardım et

Marmara Denizi'nde kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan dakikalar önce kaydedilen görüntülerde mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim" sözleri ise yürekleri yaktı.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 21:14 Güncelleme 16 Şubat 2024, 21:20
Marmara Denizi’nde batan kargo gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Olaydan dakikalar önce kaydetti yakınlarına gönderdi: Allah’ım yardım et

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürerken, batma anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

▶️ Batan geminin mürettebatından son video!


"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"
Görüntüyü; Gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim" sözleri ise yürekleri yaktı.



51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ
AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelin görev aldığı arama çalışmaları kapsamında sonar görüntüsü ile geminin deniz yüzeyinin elli bir metre altında olduğu tespit edildi.


DALIŞ YAPILARAK ARANIYOR
Yaklaşık 500 personel bölgede görev alırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasında geminin battığı bölgede dalışların yapılacağını ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Öte yandan su altında kaydedilen görüntülerde geminin yan yatmadığı, parçalanmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Marmara Denizinde batan kargo gemisi bulundu! Dalış gerçekleşecekSON DAKİKA | Marmara Denizinde batan kargo gemisi bulundu! Dalış gerçekleşecek
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