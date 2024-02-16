Batan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacak

15 Şubat gününün ilk ışıklarında Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki 'Batuhan A' su alarak battı.
1971 yılında inşa edilen 53 yıllık gemi 'Batunhan A' 69 metre uzunluğunda bir kargo gemisiydi. Yaşıtlarına göre daha yaşlı olan gemiyi uzmanlar 'Yorgun' gemi olarak değerlendiriyor.
Batuhan A gemisi
Marinetraffic'ten alınan son bilgilerde geminin 2.4 deniz mili hızla seyrettiği yazıyordu. Bursa Karacabey açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A, Marmara'daki hava koşullarına dayanamamıştı.
Gemiyi kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını sahilden takip eden ailelerin, endişeli bekleyişi ise sürüyor.
Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere, olayı dün amcasından öğrendiğini söyledi.
Buna başta inanamadığını belirten Uyanık, "Babamı aradım ancak ulaşamadım. Bir süre evde bekledik ama sonra Karacabey'e geldik. Kaymakam Bey yanımıza gelerek bizimle konuşma yaptı, sağ olsun ilgilendi. Devlet görevlileri bizimle ilgileniyor." dedi.
Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere açıklamada bulundu.
"BU GEMİ BATACAK"
Uyanık, kaptanın acil yardım çağrısında bulunmasından sonra ilk anlardaki müdahale sürecine ilişkin araştırma yapılmasını istedi.
Babasının eski denizcilerden olduğunu dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:
"Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu."
2 GÜN ÖNCE AYRILMIŞ
Öte yandan Hasan Uyanık'ın dışında gemide başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.