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Batan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacak

Marmara Denizi'nde 15 Şubat sabahı batan 'Batuhan A' isimli gemiden 6 mürettebatın kaybolduğu bilgisi gelmişti. İlerleyen dakikalarda batığın 51 metre derinlikte olduğu ekiplerce tespit edildi ve mürettebatın kimliği kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak listede yer alan Doğuşcan Yaylak'ın gemiden 2 gün önce ayrıldığı ortaya çıktı. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Doğuşcan Yaylak başından geçenleri tek tek anlatarak, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç ile son diyaloğunu aktardı. Öte yandan geminin ikinci kaptanının oğlu Abdullah Uyanık, "Babam 'Bu gemi batacak' diyordu." dedi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:58 Güncelleme 16 Şubat 2024, 12:37
Batan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacak

15 Şubat gününün ilk ışıklarında Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında 69 metre boyundaki 'Batuhan A' su alarak battı.

1971 yılında inşa edilen 53 yıllık gemi 'Batunhan A' 69 metre uzunluğunda bir kargo gemisiydi. Yaşıtlarına göre daha yaşlı olan gemiyi uzmanlar 'Yorgun' gemi olarak değerlendiriyor.

Batuhan A gemisiBatuhan A gemisi

Marinetraffic'ten alınan son bilgilerde geminin 2.4 deniz mili hızla seyrettiği yazıyordu. Bursa Karacabey açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A, Marmara'daki hava koşullarına dayanamamıştı.

Gemiyi kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ederken Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını sahilden takip eden ailelerin, endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere, olayı dün amcasından öğrendiğini söyledi.

Buna başta inanamadığını belirten Uyanık, "Babamı aradım ancak ulaşamadım. Bir süre evde bekledik ama sonra Karacabey'e geldik. Kaymakam Bey yanımıza gelerek bizimle konuşma yaptı, sağ olsun ilgilendi. Devlet görevlileri bizimle ilgileniyor." dedi.

Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere açıklamada bulundu. Geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, gazetecilere açıklamada bulundu.

"BU GEMİ BATACAK"

Uyanık, kaptanın acil yardım çağrısında bulunmasından sonra ilk anlardaki müdahale sürecine ilişkin araştırma yapılmasını istedi.

Babasının eski denizcilerden olduğunu dile getiren Uyanık, şöyle konuştu:

"Gemicilikten kaptanlığa yükselmişti, en az 40 yılı var. Babamla en son 3-4 gün önce iletişim kurmuştum. Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu. Ben 'bırak' diyordum ancak babam mesleğini seviyordu, dolayısıyla bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu gemilerin tedavülden kalkması lazım. Babam hep geminin çok eski olduğunu söylüyordu."

2 GÜN ÖNCE AYRILMIŞ
Öte yandan Hasan Uyanık'ın dışında gemide başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

VİDEO YAYIMLADI
Ancak tüm bu bilgileri ve gidişatı değiştirecek haber gemide yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'tan geldi. Son videosunda teşekkürlerini sunduğu görülen Yaylak'ın Batuhan A gemisinden 2 gün önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Doğuşcan Yaylak Doğuşcan Yaylak

Doğuşcan Yaylak bilinenin aksine hayattaydı ve daha iyi bir iş bulduğu için gemiden ayrılmıştı.

Batuhan A isimli geminin batığı Marmara Denizi'nde 51 metre derinlikte bulundu. Sonarla tespit edilen gemideki mürettebatı arama çalışmaları hızlandırıldı. MarineTraffic'ten alınan bilgiye göre bölgede yoğun bir gemi trafiği var.

Aşçı Zeynep KılınçAşçı Zeynep Kılınç



'AYRILMASAYDIM BEN DE OLACAKTIM'
Milliyet'te yer alan habere göre; Doğuşcan Yaylak, gemiden ayrılırken aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın kendisine kalması konusunda ısrarcı olduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Arkadaşları için çok üzgün olduğunun altını çizen Yaylak, gemide çektiği son görüntüleri de paylaşarak şunları söyledi:

Kaptan Hasan Mehmet UyanıkKaptan Hasan Mehmet Uyanık



"Ben daha 2 gün öncesine kadar gemideydim. Hiçbir sıkıntımız yoktu, çalışıyorduk. 'Ben büyük gemiye gitmek istiyorum' dediğimde, 'Son seferi yapalım, öyle git' dediler. İzine gidiyorum diye ayrıldım, çıkarken onun için listede adım yazıyor. Uyandım bir baktım gemi batmış, ben de uyanınca haberi aldım. Benim yerime başka bir yağcı arkadaş gelecekti, ben onu görüp tanımadan gemiden ayrıldım. Adını bilmiyorum. Emniyet'e bilgi verdim, beni görüntülü aradılar. Hangi kamarada kim kalıyor diye konuştuk ve onlara krokiyi çizdim. Tüm ailem beni öldü biliyor. İzinlerimiz tamdı zaten, izin almasak çıkamayız. Yaşlı gemi ama kötü havalarda da çıkıyorduk. 2021'deki kazada ben yoktum. Eski gemi olduğu için su almış olabilir. Düne kadar arkadaşlarımla konuşuyordum, birden yok oldular. Stajyer yağcı Ahmet de gemideydi. O da kayıplar arasında."

Solda Doğuşcan Yaylak ve yanında gemide stajyer yağcı olarak görev yapan Ahmet AtavSolda Doğuşcan Yaylak ve yanında gemide stajyer yağcı olarak görev yapan Ahmet Atav



Bakanlıktan yapılan son durum açıklamasında da, "Marmara Denizi İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatın bulunduğu 'Batuhan A' kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır" denildi.

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