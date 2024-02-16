Batan gemiden 2 gün önce ayrılmıştı! Doğuşcan Yaylak tüm detayları anlattı! Kaptanın son sözleri bu olmuş: Bu gemi batacak

'AYRILMASAYDIM BEN DE OLACAKTIM' Milliyet'te yer alan habere göre; Doğuşcan Yaylak, gemiden ayrılırken aşçı Zeynep Kılınç ve kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın kendisine kalması konusunda ısrarcı olduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Arkadaşları için çok üzgün olduğunun altını çizen Yaylak, gemide çektiği son görüntüleri de paylaşarak şunları söyledi:

Kaptan Hasan Mehmet Uyanık





"Ben daha 2 gün öncesine kadar gemideydim. Hiçbir sıkıntımız yoktu, çalışıyorduk. 'Ben büyük gemiye gitmek istiyorum' dediğimde, 'Son seferi yapalım, öyle git' dediler. İzine gidiyorum diye ayrıldım, çıkarken onun için listede adım yazıyor. Uyandım bir baktım gemi batmış, ben de uyanınca haberi aldım. Benim yerime başka bir yağcı arkadaş gelecekti, ben onu görüp tanımadan gemiden ayrıldım. Adını bilmiyorum. Emniyet'e bilgi verdim, beni görüntülü aradılar. Hangi kamarada kim kalıyor diye konuştuk ve onlara krokiyi çizdim. Tüm ailem beni öldü biliyor. İzinlerimiz tamdı zaten, izin almasak çıkamayız. Yaşlı gemi ama kötü havalarda da çıkıyorduk. 2021'deki kazada ben yoktum. Eski gemi olduğu için su almış olabilir. Düne kadar arkadaşlarımla konuşuyordum, birden yok oldular. Stajyer yağcı Ahmet de gemideydi. O da kayıplar arasında."