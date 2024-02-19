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Pendik'te polis noktasına saldırı: 2 şüpheliden 1'i yakalandı

Son dakika haberi! Geçtiğimiz günlerde Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şüpheliden 1'i yakalandı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 07:48 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:48
Pendik’te polis noktasına saldırı: 2 şüpheliden 1’i yakalandı

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şüpheliden 1'i yakalandı.

▶️ Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı!

Polise ateş açmadan önce sokaktaki bir daireye girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerden S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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MOTOSİKLETLİ 2 ŞÜPHELİDEN 1'İ YAKALANDI

Olay, 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığı lojmanının bulunduğu caddede meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı.

Polislerin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan S.Ö. ve S.K oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö., Kadıköy'de yakalandı. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan S.K.'yı ise, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Pendik'teki polis noktasına saldırı! Yeni detaylar ortaya çıktı

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