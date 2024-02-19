Pendik’te polis noktasına saldırı: 2 şüpheliden 1’i yakalandı

Polise ateş açmadan önce sokaktaki bir daireye girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerden S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polislerin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan S.Ö. ve S.K oldukları tespit edildi.

Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö., Kadıköy'de yakalandı. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan S.K.'yı ise, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.