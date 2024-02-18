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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Elebaşı kırmızı bültenle aranan suç örgütüne KAFES-42 darbesi: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarmanın icra ettiği KAFES - 42 operasyonu kapsamında 12 suç örgütü üyesi yakalandı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 08:28 Güncelleme 18 Şubat 2024, 08:35
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Elebaşı kırmızı bültenle aranan suç örgütüne KAFES-42 darbesi: 12 gözaltı

KAFES-42 operasyonu kapsamında elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütünün 12 üyesi yakalandı.

Operasyonda AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. "Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.






Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan "KAFES-42" operasyonunda 1️⃣2️⃣ Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı❗️

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR'in yaptığı Suç Örgütünün;
📌Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,
📌Sözde "tahsilat" adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,
📌Silahla adam yaraladıkları ve
📌Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌AK-47 Piyade Tüfeği,
📌M-16 Piyade Tüfeği ve
📌Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

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