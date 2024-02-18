İçişleri Bakanlığı duyurdu! Elebaşı kırmızı bültenle aranan suç örgütüne KAFES-42 darbesi: 12 gözaltı

KAFES-42 operasyonu kapsamında elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütünün 12 üyesi yakalandı.



Operasyonda AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.



"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. "Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.







🟥 Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan "KAFES-42" operasyonunda 1️⃣2️⃣ Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;… pic.twitter.com/vKvow950Gi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 18, 2024



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan "KAFES-42" operasyonunda 1️⃣2️⃣ Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı❗️

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR'in yaptığı Suç Örgütünün;

📌Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

📌Sözde "tahsilat" adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

📌Silahla adam yaraladıkları ve

📌Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌AK-47 Piyade Tüfeği,

📌M-16 Piyade Tüfeği ve

📌Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin