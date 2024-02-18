Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? 11. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül nereli, kaç yaşında? Biyografisi, madalyaları ve ödülleri...

10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.

Taha Akgül, eşi ve kızı

2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.