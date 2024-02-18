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Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? 11. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül nereli, kaç yaşında? Biyografisi, madalyaları ve ödülleri...

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda unutulmaz bir performans sergileyerek 125 kilo erkekler serbest stil finalinde rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.Peki, Taha Akgül kimdir? işte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 21:18 Güncelleme 18 Şubat 2024, 21:18
Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? 11. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül nereli, kaç yaşında? Biyografisi, madalyaları ve ödülleri...

Gürcistan'ın başarılı güreşçisi Petriashvili karşısında zorlu bir mücadele veren Akgül, son anlarda attığı önemli puanlarla sahadan galip ayrıldı. Türk güreşine bir kez daha gurur yaşatan Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan isim oldu.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990, Sivas doğumlu Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 3 kez dünya (2014,2015,2022) ve 10 kez Avrupa (2012,2013,2014,2015,2017,2018,2019,2021,2022,2023) şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.

Taha Akgül, eşi ve kızı Taha Akgül, eşi ve kızı

2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.

BAZI ÖDÜLLERİ

2016 Sedat Simavi Spor Ödülü
62.Milliyet Spor Ödülü Gilette Özel Ödülü
63.Milliyet Spor Ödülü Yılın Sporcusu Ödülü
2017 Mustafa V. Koç Spor Ödülü (Gizem Girişmen ile paylaştı)

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