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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'nin DEM ile kirli işbirliğine: Hiçbir zaman kirli ittifaklar peşinde koşmadık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, CHP ve DEM partinin seçim adına bir uzlaşı içinde olduğunu işaret ederek, “Biz, Cumhur İttifakı’mızla birlikte girdiğimiz her seçimde galip geldik. Kirlik ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturduk, adam gibi ittifak kurduk. 15 Temmuz gecesi; o kurduğumuz ittifakta, o birliktelikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir kardeşlik hukuku içinde çalıştı. Bize yakışan, ülkemizin geleceği adına atılacak adımları çok daha güçlü bir şekilde atmaktır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 19:29 Güncelleme 18 Şubat 2024, 19:42
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan CHP’nin DEM ile kirli işbirliğine: Hiçbir zaman kirli ittifaklar peşinde koşmadık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.



Kurum konuşmasının başında İstanbul için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Sadece İstanbul diyeceğiz. İstanbul'un sorunlarına, Bayrampaşa'nın geleceğine odaklanacağız. Hep birlikte el ele verip, Bayrampaşa'mızı güzel yarınlara hazırlayacağız." dedi. İstanbul'un son beş senesinin 'kayıp' olduğunu belirten Kurum, "Hiçbir zaman bahanelerin, dedikoduların, iftiraların arkasına sığınmadık, sığınmayacağız. Bahane üretmeyeceğiz. 'Bahane Belediyeciliği' yapmayacağız, 'Mazeret Belediyeciliği' yapmayacağız. Biz, gerçek belediyecilik yapacağız." ifadelerini kullandı. CHP ve DEM Parti'yi eleştiren Kurum, "Biz, Cumhur İttifakımızla birlikte girdiğimiz her seçimde galip geldik. Kirli ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturduk, adam gibi ittifak kurduk. 15 Temmuz gecesi; o kurduğumuz ittifakta, o birliktelikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir kardeşlik hukuku içinde çalıştı. Bize yakışan, ülkemizin geleceği adına atılacak adımları çok daha güçlü bir şekilde atmaktır." diye konuştu.


"BAYRAMPAŞA'NIN GELECEĞİNE ODAKLANACAĞIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul'un gerçek belediyeciliğe özlem duyduğuna işaret eden Kurum, "Bayrampaşa'mız için, buradaki kardeşlerimiz için 22 yıldır çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hep birlikte Bayrampaşa'nın daha güzel bir geleceğe uzanması için; Bayrampaşa'nın gençlerinin daha mutlu olabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. İstiyoruz ki Bayrampaşa İstanbul'un parlayan yıldızı olsun. Bayrampaşa; yeşil alanlarıyla, sağlam ve güvenli konutlarıyla İstanbul'da vatandaşlarımızın güven içinde yaşadığı bir ilçe olsun." dedi. Tüm birikim ve tecrübeleriyle İstanbul için çalışacaklarını belirten Kurum, "Sadece İstanbul diyeceğiz. İstanbul'un sorunlarına, Bayrampaşa'nın geleceğine odaklanacağız. Hep birlikte el ele verip, Bayrampaşa'mızı güzel yarınlara hazırlayacağız." şeklinde konuştu.


"BEŞ YILDIR BASAMAK OLARAK GÖRÜLEN İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"
Mevcut İBB yönetiminin vaatlerini yerine getirmediğini hatırlatan Kurum, "Hiçbir zaman bahanelerin, dedikoduların, iftiraların arkasına sığınmadık, sığınmayacağız. Bahane üretmeyeceğiz. 'Bahane Belediyeciliği' yapmayacağız, 'Mazeret Belediyeciliği' yapmayacağız. Biz, gerçek belediyecilik yapacağız. Milletimizle el ele vereceğiz, ülkemiz için gece gündüz koşturacağız. Biz sahada olacağız, milletimizin yanında olacağız ve çalışacağız." sözleri ile 31 Mart sonrası izleyecekleri yolu anlattı. Kurum konuşmasını, "Beş yıldır ötekileştirilen, boş verilen, bir basamak olarak görülen İstanbul'umuzu; 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'mızla birlikte yeniden kazanacağız. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak, 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi kazanacak, 31 Mart akşamı Aybüke Öğretmenin annesi kazanacak, 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek. İstanbul kazanacak, İstanbullular kazanacak ve hep birlikte İstanbul'un 5 yıldır üzülen 571 yıllık onurunu, gururunu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Fetret devrini hep birlikte bitireceğiz. Yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız." şeklinde sürdürdü.


"HİÇBİR ZAMAN KİRLİ İTTİFAKLAR PEŞİNDE KOŞMADIK"
Cumhur İttifakı olarak her zaman milletin yanında olduklarının altını çizen Kurum, "Biz, milletimiz ne zaman zora düşse, ne zaman sıkıntıya düşse hemen yanı başındaydık. Cumhur İttifakımızla birlikte 15 Temmuz'da o meydanlarda kurduğumuz ittifakla; ay yıldızlı bayrağımız için 780 bin kilometrekare vatan toprağı için, ülkemizin 81 şehrinde; 'Hepimiz kardeşiz' dedik, 'Biriz' dedik, 'Beraberiz' dedik, 'Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yiz.' dedik." ifadeleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Murat Kurum, "Ay yıldızlı bayrağımız için, bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, bu uğurda gazilerimiz oldu. Ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik." diye konuştu.



CHP ve DEM partinin seçim adına bir uzlaşı içinde olduğunu işaret eden Kurum, "Biz, Cumhur İttifakı'mızla birlikte girdiğimiz her seçimde galip geldik. Kirlik ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturduk, adam gibi ittifak kurduk. 15 Temmuz gecesi; o kurduğumuz ittifakta, o birliktelikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir kardeşlik hukuku içinde çalıştı. Bize yakışan, ülkemizin geleceği adına atılacak adımları çok daha güçlü bir şekilde atmaktır." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.



Murat Kurum'un ardından konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, "Murat Kurum'un meselesi Türkiye, meselesi İstanbul. İstanbul'un en çok ihtiyacı olan, güvenilir bir İstanbul. Güvenilir bir İstanbul için Murat Kurum yeterli." ifadelerini kullandı. CHP ve DEM Parti'nin aynı yolda yürüdüğünü vurgulayan Adan, "Milletimiz bu kirli ittifakın farkında. İstiklal Marşı söylemeyen bir partinin desteğiyle, Allah bize belediye başkanlığı nasip etmesin." dedi.



MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İl Başkanı Sertel Selim, Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Tarık Karataş, Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katıldı.

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