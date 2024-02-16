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Şırnak'taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı avladı

Son dakika haberleri... MİT terör örgütü PKK'ya üst düzey bir darbe daha indirdi. 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'ya Suriye'de MİT'in operasyonla etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 09:22 Güncelleme 16 Şubat 2024, 09:50
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

SURİYE'DE NOKTA OPERASYONU
Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

ŞIRNAK'TAKİ ALÇAK SALDIRININ FAİLLERİNDEN
Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

PKK ELEBAŞLARINDAN DURAN KALKAN İLE TEMASTA!
Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristin terörist başı Duran Kalkan ile yakın teması dikkat çektiEtkisiz hale getirilen teröristin terörist başı Duran Kalkan ile yakın teması dikkat çekti

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI: TERÖRİSTANA MÜSAMAHA YOK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE ve Mısır'a yaptığı ziyaretlerin ardından dün dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile terör örgütü PKK'ya karşı iş birliğinin olabileceğinin sinyalini verirken terör örgütüne destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYB'yi de sert bir şekilde uyardı.

İşte Erdoğan'a sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

SORU: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğünüzü ifade ettiniz. Biz de merak ediyoruz çünkü Ankara bir süredir Süleymaniye'yi PKK/YPG terör örgütü konusunda uyarıyor. Fakat hem Süleymaniye hem Bafel Talabani terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye nasıl karşılık verecek? Son dönemde Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın ve Sayın Yaşar Güler'in peş peşe ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerin perde arkasını merak ediyoruz. Barzani ile görüşmeniz çerçevesinde Irak'la birlikte terör örgütüyle ortak bir mücadele söz konusu olacak mı?

Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladıBaşkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

"Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak'a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu.

IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ
Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez.

TALABANİ'YE UYARI
Süleymaniye'nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. "Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız." dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor.

Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık.

DAHA SIKI ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ
Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz. Elimizden gelen adımları atıyoruz, atacağız. Birçok konuya tahammülümüz olabilir ancak konu bekamız ve milli güvenliğimiz ise müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz."

TALABANİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KOL KANAT GERİYOR
Bafel Talabani liderliğindeki KYB her fırsatta terör örgütü PKK'ya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlıyor.

ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermiştiABD'li McFarlane, Bafel Talabani ve PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin birlikte poz vermişti

Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" uyarısını yapmıştı.

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