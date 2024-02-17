2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Vatandaşlar 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği ve tatil süresinin kaç gün olacağı konusundaki meraklarını gidermek için araştırmalara başladı. Yeni yıla kısa bir süre kala, tatil planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olan resmi tatil takvimindeki detaylar nihayet belli oldu.İşte Ramazan Bayramı takvimi...