SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı, hem manevi bir coşku hem de bir araya gelme fırsatı sunuyor. 2024 yılında, Ramazan Bayramı'nın neşesi ve coşkusu, geleneksel bayramlaşmalar, aile ziyaretleri ve tatil planlarıyla bir kez daha canlanacak. Bu özel dönem, aynı zamanda birçok kişi için uzun zamandır beklenen bir mola ve yenilenme fırsatı anlamına geliyor. Peki 2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:19 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:19
2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Vatandaşlar 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği ve tatil süresinin kaç gün olacağı konusundaki meraklarını gidermek için araştırmalara başladı. Yeni yıla kısa bir süre kala, tatil planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olan resmi tatil takvimindeki detaylar nihayet belli oldu.İşte Ramazan Bayramı takvimi...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

6 Nisan Cumartesi

7 Nisan Pazar

8 Nisan Pazartesi

ARİFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı ( Yarım gün idari izin )

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 10 Nisan Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN: 11 Nisan Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 12 Nisan Cuma

HAFTASONU TATİLİ: 13 Nisan Cumartesi

HAFTASONU TATİLİ: 14 Nisan Pazar

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
3 + 3 bin TL ikramiye ödeme tarihleri! SSK, Bağ-Kur, 4C TCKN: 0,2,4,6,8...Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon’da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Aday geri çekildi... Ali Gökmen’in yerine İsmail Topkaya
Pendik’teki polis noktasına saldırı! Kaymakamlık lojmanında motosikletli kişilerce ateş açıldı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! 70 işçiyi tahliye etmişler son anda yakalanmışlar...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Cumhur İttifakı adayı İdris Nebi Hatipoğlu tek tek ortaya döktü! CHP’li belediyeden kentsel dönüşüm rekoru! 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürdüler
Trilyonluk projeye Türk damgası! Suudi Arabistan ile 21 iş anlaşması yapıldı
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman… Milyarderler kıyamete hazırlanıyor! Yeni Zelanda mı Alaska mı? Nuh’un Gemisi’ne dünyanın yüzde biri mi binecek?
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
SON DAKİKA