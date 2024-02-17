2024 Ramazan Bayramı takvimi! 9 gün tatil olacak mı, birleşecek mi? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Vatandaşlar 2024 yılında Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği ve tatil süresinin kaç gün olacağı konusundaki meraklarını gidermek için araştırmalara başladı. Yeni yıla kısa bir süre kala, tatil planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir bilgi kaynağı olan resmi tatil takvimindeki detaylar nihayet belli oldu.İşte Ramazan Bayramı takvimi...
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
6 Nisan Cumartesi
7 Nisan Pazar
8 Nisan Pazartesi
ARİFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı ( Yarım gün idari izin )
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN: 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 12 Nisan Cuma
HAFTASONU TATİLİ: 13 Nisan Cumartesi
HAFTASONU TATİLİ: 14 Nisan Pazar