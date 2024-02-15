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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 00:15 Güncelleme 16 Şubat 2024, 00:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için AK Parti İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve parti teşkilatlarına başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, 43 yaşında hayatını kaybeden Baltacı'nın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılmış, yaptığı açıklamada, "40 yaşında bir genç evladımız. Bir yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Bütün dava arkadaşlarına sabrı cemil diliyorum." demişti.

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