Malatya’da 6 bin 181 konut depremzedelere teslim edilecek! Vali Ersin Yazıcı duyurdu: Kura çekimi 17 Şubat’ta

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremlerin ardından yapılan çalışmalarla birçok deprem konutunu hayata geçirildi.

Bu kapsamda depremden etkilenen Malatya 'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının kura çekimi cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşecek.

6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI

Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak.