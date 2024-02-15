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Malatya'da 6 bin 181 konut depremzedelere teslim edilecek! Vali Ersin Yazıcı duyurdu: Kura çekimi 17 Şubat'ta

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından evleri yıkılan ya da hasar alan vatandaşlar için yapılan deprem konutunun inşası tamamlanıyor. Bu kapsamda Malatya'da yapımı tamamlanan 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evi cumartesi günü depremzedelere teslim edilecek.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 20:23 Güncelleme 15 Şubat 2024, 20:49
Malatya’da 6 bin 181 konut depremzedelere teslim edilecek! Vali Ersin Yazıcı duyurdu: Kura çekimi 17 Şubat’ta

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremlerin ardından yapılan çalışmalarla birçok deprem konutunu hayata geçirildi.

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Bu kapsamda depremden etkilenen Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının kura çekimi cumartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşecek.

6 BİN 181 KALICI KONUT TAMAMLANDI
Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de kura çekimine gelecek. Türkiye'nin sağlamlığı test edilmiş ve sınavı geçmiş bir TOKİ'miz var şükürler olsun. Burada TOKİ'nin yaptığı güvenli evlere vatandaşlarımız 17'sinden itibaren yerleşmeye başlayacaklar" dedi.

Vali Yazıcı, teslim edilecek konutların 3+1 ve 105 metrekare olduğunu, vatandaşların evlerine yerleşmesi ile yaşamının normalleşmesinin hızlanacağına inandığını da kaydetti.

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