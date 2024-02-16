Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?

Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik büyük bir tepki olduğunu yazan Pehlivan parti için önemli bir ismin "CHP'deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul'un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu'nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden..." dediğini ifade ederken bugün Sözcü TV'deki yayına katılan Mithat Baydur, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çekişmesine tepki gösterdi.

BÖYLE REZİLLİK OLABİLİR Mİ?

Baydur, "Çift başlı bir yönetim. Biri diyor ki ben İstanbul ile yetinmem. İBB adayı Bodrum ve Marmaris'i tespit ediyor. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Hadi ondan da vazgeçtim kimi koyarsanız koyun. Hani ön seçim yapacaktınız? Sadece iktidara yükleniyoruz ama sen neden vadettiğini yerine getirmiyorsun?" derken program moderatörü Ebru Baki ise Baydur'un sözlerini destekleyerek "Vatandaş siyasetten soğudu" ifadelerini kullandı. CHP yandaşlarını sıktı: Rezillik!

EKREM İMAMOĞLU PARTİ Mİ KURUYOR?

Tüm bu yaşananlar siyaset gündemini meşgul ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever.

Aysever, adaylık için İmamoğlu'nun önerdiği isimlerin yeni bir parti hazırlığı için olduğunu belirtti. Youtube hesabından açıklama yapan Aysever şu ifadeleri kullandı;



Ben size somut bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde istediği neticeyi almazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak. Dolayısıyla İstanbul'daki ilçe adaylarını onun atamasının temel sebebi budur.





PARTİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bir problem olduğunda ilçelerde ve Türkiye genelinde hepsi istifa edip Ekrem İmamoğlu'nun partisine geçecek. Bu hazırlıklar bunun için. Ekrem İmamoğlu parti kurma hazırlıklarını tamamlamış durumda.



CHP'DEN HOŞLANMIYOR

Bugün çok önemli bir siyasetçiyle konuştum. Aynen söylediğini söylüyorum; Ekrem İmamoğlu CHP'li değil, ANAP'lı. Büyük oranda da CHP'den hoşlanmıyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu CHP çizgisinde değil, ANAP çizgisinde bir parti hazırlıyor.