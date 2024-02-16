Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş





ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleriini sürdürüyor.



LOKASYONLARI TESPİT EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden kazasında kaybolan işçilere yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." dedi.