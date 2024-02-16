Fondaş medyanın ’İliç savunucusu’ ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu’nun foyası ortaya çıktı: Maden şirketinden para istemiş

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında 13 Şubat Salı günü saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleriini sürdürüyor.
LOKASYONLARI TESPİT EDİLDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden kazasında kaybolan işçilere yönelik arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." dedi.
6 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
CHP MEDYASI ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU
Her toplumsal olayını fırsat bilen CHP medyası yine algı operasyonu girişiminde bulundu. Yetkililerin "siyanür sızıntısı yok" demesine rağmen fondaş medya tepki çeken skandallara imza attı.
FONDAŞ MEDYANIN 'İLİÇ SAVUNUCUSU'NUN FOYASI ORTAYA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların gölgesinde fondaş medyanın 'İliç savunucusu' ilan ettiği Sedat Cezayirlioğlu'nun foyası ortaya çıktı.
ŞANTAJÇI ÇIKTI
Cezayirlioğlu'nun Erzincan'daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı.
Kayıtlarda; Cezayirlioğlu'nun para talebine karşılık alamadığı için videolar çekerek yayımladığı ve gerçekdışı iddialar ortaya attığı belirtildi.
DERDİ SİYASİ MALZEME ÜRETMEK
Ortaya çıkan skandal büyük tepkilere neden olurken, Sedat Cezayirlioğlu'nun derdinin siyasi malzeme üretmek olduğu bir kez daha anlaşıldı.
MASKELERİ DÜŞMÜŞTÜ
CHP yandaşı Halk TV yetkililerin bölgede "siyanür sızıntısı yok" demesine rağmen bölgedeki muhabirlerine "maskeli" yayınlar yaptırmıştı.
Yayında maske takan Muhabir Ferit Demir'in yayın dışında ise maskeyi çıkardığı görülmüştü.