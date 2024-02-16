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TCG Anadolu'nun ardından yeni hamle! Yerli ve milli uçak gemisi geliyor I İşte özellikleri...

Türkiye, savunma sanayii alanındaki atılımlarına bir yenisini daha ekliyor. TCG Anadolu'nun ardından yeni Yerli ve Milli Uçak Gemisi için faaliyetlere başlandığı resmen açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan; daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık, 'Uçak gemilerimizin sayısını 2'ye çıkaracağız' diyerek müjdeyi duyurmuştu.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 22:59 Güncelleme 16 Şubat 2024, 23:33
TCG Anadolu’nun ardından yeni hamle! Yerli ve milli uçak gemisi geliyor I İşte özellikleri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MSB'ye Yerli ve Milli Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği talimat üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Dizayn Proje Ofisi'nin tasarım faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

İŞTE ÖZELLİKLERİ
MSB'nin paylaştığı fotoğrafta yer alan detay ise dikkat çekti. Tasarım faaliyetlere başlanan uçak gemisinin özellikleri şu şekilde:

- Tam boy: 285 M
- Genişlik: 68 M
- Su Çekimi: 10.1 M
- Deplasman: 60000 Ton
- Hız: 25 Knots
- Ana Tahrik Sistemi: COGAG
- Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerli ve Millî Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlandı.

Bu kapsamda; Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilen, Milli Uçak gemisi tasarımının yerinde incelenmesi maksadıyla, 15 Şubat 2024 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun beraberinde;

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerimizin en son TCG İstanbul Fırkateyninin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen Milli Uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi" denildi.

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