Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler

"HANGİ VİCDANLA BU KONUYU İSTANBUL SEÇİMLERİNE GETİRDİNİZ"
Dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propagandanın başlatıldığını belirten Kurum, "Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadise, siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masabaşında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Milletimiz bu kötü niyeti çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Biz vicdan sahibi herkese soruyoruz. Siz hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul'a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? Vatandaşlarımızın daha toprağın altında olduğu bir yerde, 85 milyonun gözünün, aklının, kalbinin burada olduğu bir aşamada bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlık, insafsızlık değil de nedir? Hangi insani duyguya, hangi insani erdeme uygundur?" diyerek açıklamasına devam etti.
"MİLLETİMİZİ ALDATMAYA ÇALIŞANLARI BU MİLLET AFFETMEYECEKTİR"
Kurum, "İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda bizim tek bir gayemiz var. O da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Ben tekrar ailelerimize, Erzincan'ımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
İLİÇ ÜZERİNDEN KİMLER OPERASYONA SOYUNDU?
Kurum'un işaret ettiği CHP yandaşı medyanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekiyor.
İşte algı peşinde koşan o isimler ve yayın organlarından bazıları:
Fatih Portakal