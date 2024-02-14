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Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından CHP yandaşları Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u hedef alarak kirli bir algı operasyonu başlattı. İddialara yanıt veren Murat Kurum, "Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır." dedi. İliç'te yaşanan meseleyi İstanbul seçimlerine bağlayarak kendisine saldıran CHP yandaşlarına tepki gösteren Kurum, "İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 18:35 Güncelleme 14 Şubat 2024, 19:08
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

Kayma sonucu 9 işçi kayboldu. İşçileri aramak için 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

CHP YANDAŞLARI MURAT KURUM'A SALDIRDI
Bölgede canhıraş mücadele sürerken CHP yandaşları algı operasyonuna soyunarak Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u hedef aldı.

Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı dönemde söz konusu madene kapasite arıtım izni verdiği iddia edilerek kirli bir kampanya yürütüldü.

MURAT KURUM'DAN CHP YANDAŞLARINA YANIT
Sahada çalışmalarını sürdüren Murat Kurum Karadeniz Vakfı'na gerçekleştirdiği ziyarette CHP yandaşlarına sert tepki göstererek algı operasyonlarına yanıt verdi.

▶️ Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması!

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ HİÇBİR CAN KAYBININ OLMAMASI"
Kurum, sözlerine ilk olarak şöyle başladı:

"Milletçe derin bir hüzün içerisindeyiz. Erzincan İliç'teki maden ocağında bir toprak kayması yaşadık. İşçilerimiz şu anda göçük altında. Devletimiz, olayın ilk dakikalarından itibaren bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kardeşlerimizin kurtarılması için arkadaşlarımız, canla başla arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. En büyük temennimiz hiçbir can kaybının olmaması. İnşallah buradan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Ben ailelerimize, Can Erzincan'ımıza, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN İŞ YAPIP YAPMADIĞI, TAM 135 KEZ DENETLENDİ"
Madene verilen ÇED raporu ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, "Şunların altını çizerek söylemek istiyorum. Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi." ifadelerini kullandı.

"3 AY KAPISINA MÜHÜR VURULDU"
21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildiğinin altını çizen Murat Kurum, "İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Özet olarak biz kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE BAKANLIĞI İŞLETMENİN KAPASİTE ARTIŞI KARARINI VEREMEZ"
İşletmenin kapasite artırmasına yönelik kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınmasının mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Kurum şöyle devam etti:

"Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır."

"HANGİ VİCDANLA BU KONUYU İSTANBUL SEÇİMLERİNE GETİRDİNİZ"
Dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propagandanın başlatıldığını belirten Kurum, "Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadise, siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masabaşında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Milletimiz bu kötü niyeti çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Biz vicdan sahibi herkese soruyoruz. Siz hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul'a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? Vatandaşlarımızın daha toprağın altında olduğu bir yerde, 85 milyonun gözünün, aklının, kalbinin burada olduğu bir aşamada bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlık, insafsızlık değil de nedir? Hangi insani duyguya, hangi insani erdeme uygundur?" diyerek açıklamasına devam etti.

"MİLLETİMİZİ ALDATMAYA ÇALIŞANLARI BU MİLLET AFFETMEYECEKTİR"
Kurum, "İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda bizim tek bir gayemiz var. O da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Ben tekrar ailelerimize, Erzincan'ımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İLİÇ ÜZERİNDEN KİMLER OPERASYONA SOYUNDU?
Kurum'un işaret ettiği CHP yandaşı medyanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekiyor.

İşte algı peşinde koşan o isimler ve yayın organlarından bazıları:

Fatih Portakal

BirGün

T24

Halk TV ve Şirin Payzin

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