Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler

Kayma sonucu 9 işçi kayboldu. İşçileri aramak için 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı dönemde söz konusu madene kapasite arıtım izni verdiği iddia edilerek kirli bir kampanya yürütüldü.

MURAT KURUM'DAN CHP YANDAŞLARINA YANIT

Sahada çalışmalarını sürdüren Murat Kurum Karadeniz Vakfı'na gerçekleştirdiği ziyarette CHP yandaşlarına sert tepki göstererek algı operasyonlarına yanıt verdi.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ HİÇBİR CAN KAYBININ OLMAMASI"

Kurum, sözlerine ilk olarak şöyle başladı:

"Milletçe derin bir hüzün içerisindeyiz. Erzincan İliç'teki maden ocağında bir toprak kayması yaşadık. İşçilerimiz şu anda göçük altında. Devletimiz, olayın ilk dakikalarından itibaren bir seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kardeşlerimizin kurtarılması için arkadaşlarımız, canla başla arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. En büyük temennimiz hiçbir can kaybının olmaması. İnşallah buradan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Ben ailelerimize, Can Erzincan'ımıza, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"ÇEVRE MEVZUATINA UYGUN İŞ YAPIP YAPMADIĞI, TAM 135 KEZ DENETLENDİ"

Madene verilen ÇED raporu ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, "Şunların altını çizerek söylemek istiyorum. Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi." ifadelerini kullandı.