Son dakika: CHP medyası "toprağa siyanür karıştı" yalanına sarılmıştı! Erzincan İliç'teki toprak kaymasında kirlilik oluştu mu? İşte su ve topraktan alınan numunelerden çıkan sonuç!

ENDİŞEYE MAHAL EDECEK BİR DURUM YOK

Konuya dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tehlikeli sızıntı iddialarına yönelik de sahada sürekli olarak ölçümlerin yapıldığını, heyelanın oluştuğu dere yatağının ilerleyen kısımlarında hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını ve testlerin yapıldığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerle, testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz."