Son dakika: CHP medyası "toprağa siyanür karıştı" yalanına sarılmıştı! Erzincan İliç'teki toprak kaymasında kirlilik oluştu mu? İşte su ve topraktan alınan numunelerden çıkan sonuç!

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4 gün önce altına madeninde toprak kayması meydana geldi.
ENDİŞEYE MAHAL EDECEK BİR DURUM YOK
Konuya dair açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tehlikeli sızıntı iddialarına yönelik de sahada sürekli olarak ölçümlerin yapıldığını, heyelanın oluştuğu dere yatağının ilerleyen kısımlarında hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını ve testlerin yapıldığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerle, testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz."
CHP YANDAŞI MEDYANIN ALGI OPERASYONU
Ancak CHP yandaşı medya her yayınında bu açıklamaların tam tersi ifadelerle algı operasyonuna soyundu. Bölgede yaşayanların tehlikede olduğunu iddia ederek tüm canlı yayınlarında muhabirlerine maske kullandırttı. Peki maden sahasındaki heyelan sonrası Erzincan'da kirlilik oluştu mu?
ANALİZLER NASIL YAPILIYOR
Bölgeden alınan toprak ve suyun analizleri her an incelenmeye devam ediyor. Toprak ve su analizlerinin nasıl yapıldığını sistemin nasıl çalıştığını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan Çevre Referans Laboratuvar Şube Müdürü yüksek kimyager Mevlana Karakaya anlattı.
HER ZAMAN GÖREVE HAZIR
Haberi aldıkları gibi ekiplerin bölgeye intikal ettiğini dile getiren Mevlana Karakaya merak edilen sorunun yanıtı şu ifadelerle verdi:
Burası 655 parametrede akredite bir laboratuvardır. Bize bağlı olarak 250'ye yakın kamu ve özel yerler var. Hadise yaşandıktan sonra bölgeye mobil bir laboratuvar gitti. Biz bu durumlara karşı her zaman hazırlık şekilde bekleriz. Analiz parametreleri sahaya intikal olsun teknik faaliyetler olsun her zaman hazırlıklıyız. Bizim arkadaşlarımız da haber aldıktan sonra hemen sahaya intikal ettiler.
İLK TESTLER TEMİZ ÇIKTI?
Arkadaşlarımız şu anda oradalar sahadan su ve toprak numunelerini alıyorlar. Bunlar bize hızlı şekilde ulaşıyor. Biz de istenilen parametreler çerçevesinde analizleri yapıyoruz. Bu testler siyanür ağzı ile ilgili hazırlıkların yapılması lazım. Siyanürün distile edilmesini sağlıyoruz. Bundan sonra cihazlar okumasını yapıyoruz ve seviyesini ölçüyoruz. Şu anda kadar bir siyanür tehlikesi görmedik. Gelen sonuçlar hep limitlerin altında. Bizim analizlerimiz de devam ediyor. Şu anda bize yansıyan olumsuz bir sonuç yok.
KESİN SONUÇ DİKKATLİ ÇALIŞMA
Burada testler sürekli devam ediyor. Sonuçlar çıktıkça biz de yöneticilerle paylaşıyoruz. Bu aşamada kamuoyu da hepsinden haberdar olacak. Bölgeden 8 farklı toprak alındı. Topraklar şu anda inceleniyor ve topraktan su fazına geçiliyor. Burada yine ölçümler yapılıyor. Ayrıştırmadan sonra sonuçlar ortaya çıkacak. Sağlıklı bir sonuç elde etmek için her aşamada dikkatli çalışmalar yapılıyor.