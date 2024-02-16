SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde skandal karar: A Haber muhabirine saldıran saldırganlara hakimden tahliye kararı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu sırasında gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural saldırganların hedefi olmuştu. Ağır darbelere maruz kalan Vural saldırganlardan şikayetçi olmuştu. Tamamlanan soruşturmada tutuklanan 3 saldırgan hakkında Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde skandal bir karar imza attı. Hakim, 27 gündür tutuklu bulunan 3 sanığın da serbest kalmasına karar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 18:23 Güncelleme 16 Şubat 2024, 18:23
Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde skandal karar: A Haber muhabirine saldıran saldırganlara hakimden tahliye kararı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

CHPli Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltıCHPli Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı


22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis, bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. (18 Ocak 2024)

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı!


A HABER MUHABİRİNE ALÇAK SALDIRI
İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü. A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.



A HABER MUHABİRİ SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar güçlükle sakinleştirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli araçlara bindirilerek götürüldü. A Haber muhabiri Vural ise savcılığa giderek şikayetçi olmuştu.


ÇALIŞMA VE HABERLEŞME HÜRRİYETLERİ ENGELLENDİ
Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti. İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.



SKANDAL KARAR!
Vural'ı darp eden 3 sanık için ilk duruşma görüldü. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şoke eden bir karar çıktı. Hakim, 27 gündür tutuklu bulunan 3 sanığın da sanıkların üzerine atılı tutuklu bulundukları suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçların bir kısmının suç vasfının değişme ihtimali katalog suçlardan olmaması, sanıkların kaçma, delil karartma şüphesinin bulunmaması, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Sizin basın özgürlüğünüz kişiye göre mi?Saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Sizin basın özgürlüğünüz kişiye göre mi?
Başkan Erdoğan AK Partinin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardıBaşkan Erdoğan AK Partinin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vuralı darp eden CHPlilere dava: 11 yıla kadar hapis istemi!A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vuralı darp eden CHPlilere dava: 11 yıla kadar hapis istemi!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
İHH İnsani Yardım Vakfı
Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde skandal karar: A Haber muhabirine saldıran saldırganlara hakimden tahliye kararı
Başkan Erdoğan’dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Savaş çığırtkanlığına prim vermedik
Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalni cezaevinde öldü! İki yıl önce hapishanede öldürülebileceğini söylemişti: New York Times’ın röportajı yeniden gündem oldu
Türk Telekom
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış gerçekleşecek
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
SON DAKİKA