A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ı darp eden CHP’lilere dava: 11 yıla kadar hapis istemi!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunu aktardığı sırada A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden şüphelilerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık, A Haber muhabiri Vural'ı yumruklayan tutuklu şüpheliler Emre Özer, Serhat Akgün, ve Yunus Emre Çelik hakkında, "basit yaralama", "mala zarar verme", "hukuka aykırı olarak basın yayın organlarının yayınlarını engellemek", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından 2 yıl 2 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede olayın A Haber kanalında çalışan Ahmet Nazif Vural'ın Büyükçekmece Adliye Binası önünde kamera ile çekim yaptıkları esnada yaşandığı kaydedildi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETE KARŞI ÇIKINCA DARP EDİLDİ



İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü. A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.