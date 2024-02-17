Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zor anlar yaşadı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı. ▶️ CHP'de kafalar karışık! Özgür Özel "Cemil Tugay" dedi başkasının elini tuttu



Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.





"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"

Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.



Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.







EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!

Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...



Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.