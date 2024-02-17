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CHP'de kafalar karışık |Özgür Özel'in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı. Özel daha sonrasında dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verdi. Akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık döneminde yaptığı gaflar gelirken Özgür Özel'le ilgili "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık..." yorumları yapıldı. Öte yandan aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyleyen Özel, sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 17:32 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:29
CHP’de kafalar karışık |Özgür Özel’in imdadına yapay zeka yetişti! Kimi önerdiyse onu aday yaptı! Akla ihtiyacı olduğunu kanıtladı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde zor anlar yaşadı. Özel, İzmir adayı olarak belirlediği Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada tanınmayan birinin elini kaldırdı.

▶️ CHP'de kafalar karışık! Özgür Özel "Cemil Tugay" dedi başkasının elini tuttu



Hatasını fark eden Özel, dilini dışarı çıkararak garip bir tepki verirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.



"MUADİL KEMAL! CHP'DE KAFALAR KARIŞIK"
Hatırlandığı üzere Özgür Özel'in kurultayda koltuğu devraladığı Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık yaptığı gaflarla gündem oluyordu.

Özel'in bugün İzmir'de Cemil Tugay deyip başka birinin elini kaldırması "Muadil Kemal! CHP'de kafalar karışık... Al sana yapay zeka" yorumlarına sebep oldu.



EKREMCİ MEDYA BOŞ DURMADI!
Özel'in açığını yakalayan Ekremci medya ise boş durmadı...

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, "Ne yaptın Özgür Özel" başlıklı haberiyle durumu haberleştirdi.



"YAPAY ZEKA KULLANDIK" DEDİ, DALGA KONUSU OLDU
Öte yandan Özgür Özel, aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti.

Bu sözler sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı.

CHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacakCHPde kavga çok büyük! Özgür Özelden İmamoğluna karşı gövde gösterisi: İstanbulda toplantıya gitmedi İzmirde adayları açıklayacak



NE OLMUŞTU?
Aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşanan İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay'ın adaylığı ilan edildi.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı. Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

Özgür Özel İstanbul'da aday tanıtım toplantısına gitmeyip, İzmir'deki toplantıya katılarak İmamoğlu'na karşı gövde gösterisinde bulundu.

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