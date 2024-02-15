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Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: "Bu planlı bir terör saldırısıdır"

Son dakika haberi! 31 Mart 2024 seçimleri öncesi Küçükçekmece'deki seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminden son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay basın toplantısı düzenliyor. Saldırıdan son anda kurtulan Yeniay, "Bu planlı bir terör saldırısıdır." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 10:43 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:47
Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: Bu planlı bir terör saldırısıdır

31 Mart 2024 seçimleri öncesi Küçükçekmece'deki seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminden son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay basın toplantısı düzenliyor.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Olayın hemen ardından dernek başkanı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun olayın siyasi değil adi bir eylem olduğunu ifade etmesine şaşırdıklarını belirten Yeniay, "Bizim kimse ile bireysel bir husumet yok. Bir tiyatro oynanıyor, terörle oynanıyor" dedi.

Yeniay'ın açıklamaları:

Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabi yine ciddiye almadık. Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

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NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda, sokaktan geçen Ebru Güneş Dumlu (32) başından yaralanmıştı.

KALAŞNİKOFU TEMİN EDENLER DE YAKALANDI

Hastanede tedavisi devam eden Dumlu'yu ağır yaralayan M.D.'nin kullandığı kalaşnikof model silahın daha önce başka silahlı eylemlerde de kullanıldığı saptandı. Silahın temin edildiği 2 şüpheli de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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10 SANİYE GEÇ ÇIKINCA SALDIRIDAN KURTULDU

Soruşturma birimleri yaptığı incelemelerde, saldırının ana hedefinin Aziz Yeniay olduğu değerlendirmesinde bulunurken Yeniay'ı mermilerden, seçim çalışması kapsamında gittiği dernekten yaklaşık 10 saniye geç çıkmasının kurtardığı öğrenildi. Yeniay'a gerçekleştirilmek istenen suikast girişimiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı tespit edilemedi.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddiaların yalanlandığını belirten Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Bu saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

KORUMALARIN HAREKETLENMESİ SALDIRIYI TETİKLEDİ

Yeniay'ın 3 koruma polisinden bir tanesi başkan adayıyla birlikte derneğin içinde beklerken, diğer iki güvenlik görevlisi dernek kapısının tam karşısında bekliyordu. Başkan adayının dernekten çıkacağı bilgisinin içerideki koruma tarafından diğer iki korumayla paylaşılmasından sonra 2 koruma harekete geçti. Korumaların hareketlenmesi üzerine başkanın çıktığını zanneden saldırganlar harekete geçti ve sokaktan geçen Ebru Güneş Dumlu'nun ağır yaralandığı silahlı saldırı meydana geldi.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Arabanın içinde 5 kişi olduğunun belirlendiğini belirten Karaman, "5 kişiden 3'ü şu an gözaltında. Araçta 4 tane küçük silah ve 1 tane kalaşnikof silah var. Kalaşnikofu kullanan M.D. isimli kişinin silahları kimden aldığı belli." şeklinde konuştu.

BİR KADIN AĞIR YARALANMIŞTI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AZİZ YENİAY ŞİKAYETÇİ OLDU

Yeniay'ın ve olay yerinde bulunan 3 polisin adliyede müşteki olarak ifadesi alındı. Saldırının kendisine yönelik gerçekleştiğini beyan eden Yeniay polislerle birlikte şüphelilerden şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

POLİS MEMURLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından adliye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanma, 4'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece saldırıya ilişkin tutuklu sayısı, daha önce tutuklanan suça sürüklenen 3 çocukla birlikte 16'ya yükseldi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda Ebru Güneş Dumlu (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve olay yerinde bulunan 3 polis memuru ifade vererek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, 1 çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Savcılıkça ifadeleri alınan diğer 17 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti, 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

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