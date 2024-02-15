Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: "Bu planlı bir terör saldırısıdır"

31 Mart 2024 seçimleri öncesi Küçükçekmece'deki seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminden son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay basın toplantısı düzenliyor.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA TEPKİ



Olayın hemen ardından dernek başkanı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun olayın siyasi değil adi bir eylem olduğunu ifade etmesine şaşırdıklarını belirten Yeniay, "Bizim kimse ile bireysel bir husumet yok. Bir tiyatro oynanıyor, terörle oynanıyor" dedi.



Yeniay'ın açıklamaları:

Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabi yine ciddiye almadık. Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya kalaşnikof ve tabancayla düzenlenen saldırıda, sokaktan geçen Ebru Güneş Dumlu (32) başından yaralanmıştı.

KALAŞNİKOFU TEMİN EDENLER DE YAKALANDI



Hastanede tedavisi devam eden Dumlu'yu ağır yaralayan M.D.'nin kullandığı kalaşnikof model silahın daha önce başka silahlı eylemlerde de kullanıldığı saptandı. Silahın temin edildiği 2 şüpheli de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.