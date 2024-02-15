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Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! Katil Netanyahu'nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan'ın seçtiği kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Erdoğan'ın tercihleri "Türkiye Yüzyılı" ve "Gazze" temalı oldu. Erdoğan "Haber" kategorisinde Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin katil Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 10:33 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:49
Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Katil Netanyahu’nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan’ın seçtiği kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdoğan, 2023 yılı boyunca çekilen "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.

Türkiye Yüzyılı karesiTürkiye Yüzyılı karesi

İSRAİL'İN KARIŞTIĞI FOTOĞRAFA OY VERDİ
Başkan Erdoğan, aynı kategoride, Yair Palti'nin çektiği Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.

Başkan Erdoğan katil Netanyahu'nun protesto edildiği kareyi seçtiBaşkan Erdoğan katil Netanyahu'nun protesto edildiği kareyi seçti

GAZZE'DEKİ KATLİAMIN KANITI
Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın imzasını taşıyan, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alınmasının yer aldığı "Tarifsiz" isimli fotoğrafını ve Mohammad Fayq'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedilmesini gösteren "Toplu mezar" adlı fotoğrafını seçti.

Başkan Erdoğan'ın oy verdiği ʺTarifsizʺ isimli kareBaşkan Erdoğan'ın oy verdiği ʺTarifsizʺ isimli kare

Toplu mezar karesiToplu mezar karesi

Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullandı.

Depremin umudu karesiDepremin umudu karesi

"Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un, Kadir Gecesi'nde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişinin namaz kılıp dua etmesini gösteren "İlk kıblede namaz" fotoğrafına oy verdi.

İlk kıblede namazİlk kıblede namaz

Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan Yılın Kareleri oylamasına katıldı! Katil Netanyahu’nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan’ın seçtiği kareler
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