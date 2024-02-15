Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı! Katil Netanyahu'nun protesto edildiği fotoğrafı seçti | İşte Erdoğan'ın seçtiği kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdoğan, 2023 yılı boyunca çekilen "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.