Son dakika: CHP’nin DEM’li ortakları Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı

Polisin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren gruba, biber gazı ile müdahale edildi. POLİSİ ISIRAN VEKİL BU KEZ PARMAK SALLADI

Her yıl gösterilerin en önünde yer alan eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz yine sahnedeydi.

2019'da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride Aydeniz, kendisine müdahale eden polisin kolunu ısırmıştı.