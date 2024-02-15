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Son dakika: CHP'nin DEM'li ortakları Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı

Son dakika haberleri... CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki biricik ortağı DEM'in yöneticileri Şanlıurfa'da bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşüne katıldılar. Daha önce polis ısırıp yumruk atan DEM'in eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz bu kez de polise parmak salladı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 11:14 Güncelleme 15 Şubat 2024, 11:25
Son dakika: CHP’nin DEM’li ortakları Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı

CHP'nin işbirlikçisi DEM, her yıl farklı isimlerle bebek katili Abdullah Öcalan için sokakları karıştırıyor.

Saliha Aydeniz'den Polise Tehdit

Bu yıl da aynı manzara Şanlıurfa'dan geldi. PKK'nın partisi DEM Parti yöneticileri ve PKK sempatizanları Öcalan için 'Özgürlük Yürüyüşü' başlattı.

En önde DEM'li vekillerin olduğu grup PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı pankartlar açtı.

Şanlıurfa Valiliğinin 7 günlük gösteri yasağına rağmen ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan gruba, polis müdahale etti.

Polisin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren gruba, biber gazı ile müdahale edildi.

POLİSİ ISIRAN VEKİL BU KEZ PARMAK SALLADI
Her yıl gösterilerin en önünde yer alan eski milletvekillerinden Saliha Aydeniz yine sahnedeydi.

2019'da Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride Aydeniz, kendisine müdahale eden polisin kolunu ısırmıştı.

Aydeniz bu kez, polislere parmak salladı. Polislerden hesap soracaklarını söyleyen Aydeniz tehditler savurdu.

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KADIKÖY'DE DE YUMRUK ATMIŞTI
PKK sempatizanı vekil, her yıl Öcalan için düzenlenen gösterilerde en ön safta olayların merkezinde yer alıyor.

Aydeniz 2022 yılında İstanbul Kadıköy'de düzenlenen özgürlük yürüyüşünde yine polise yumruk atmış ve o görüntülerle gündem olmuştu.

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