Batuhan A gemisinde aşçıydı! 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan son durum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanına seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü BATUHAN A isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adasının güney batısında karaya 5,3 deniz mili (10 km) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de altı kişilik personel arasında yer almaktadır.

Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28'de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32'de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.

Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir.

Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.