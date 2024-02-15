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Batuhan A gemisinde aşçıydı! 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Marmara Denizi’nde batan “Batuhan A” adlı kuru yük gemisinin yeri tespit edilirken aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Zeynep Kılınç’ın, “Benden bir tane daha yok” isimli şarkıyı dinlerken video çektiği görüldü.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme 15 Şubat 2024, 17:36
Batuhan A gemisinde aşçıydı! 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin yeri tespit edildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan son durum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Marmara Deniz'inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülmektedir.

🚢 Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin yeri tespit edildi! 🛳️

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanına seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü BATUHAN A isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adasının güney batısında karaya 5,3 deniz mili (10 km) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de altı kişilik personel arasında yer almaktadır.

Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28'de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32'de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.

Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir.

▶️ Son görüntüleri ortaya çıktı

Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30'da İzmir Menderes'ten havalanan bir adet uçakta katılmıştır. SG 552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetleri icra edilmekte olup Bakanlığımız NENE HATUN acil müdahale gemisi de 15:30 saatinde olay yerinde olmak üzere intikal halindedir.

Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG ÇUBUKLU olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG AYVALIK ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG GÜVEN gemisi aynı amaç ile olay yerine intikal etmektedir.

Olay yerinin derinliği 55 metre civarında olup yer tespitine müteakip batığa dalış için planlama yapılacaktır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görevli gemi listesi ise şöyle; "1 adet deniz karakol uçağı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, TCSG 313, TCSG25, TCSG85 botları. "

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, NENE HATUN gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı, TCG ÇUBUKLU, TCG AKIN gemileri de aramaya kurtarma faaliyetinde yer almak üzere bölgeye intikal halindedir.

TCSG GÜVEN ve TCG Ayvalık gemileri de arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere bölgeye intikal etmiştir.

AŞÇILIK YAPAN ZEYNEP KILINÇ SON GÖRÜNTÜLERİ
Mürettebattan aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı.

İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç'ın, Hande Yener'in "Benden bir tane daha yok" isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü.

YAKINLARI İYİ BİR HABER BEKLİYOR
Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç'tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.

Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'den iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler.

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