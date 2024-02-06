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CHP'de İzmir kaosu! Özgür Özel'e 'ön seçim' isyanı... "İthal aday istemiyoruz, tabanın sesine kulak ver"

CHP 'taban'dan gelen krizle boğuşuyor... İzmir'in ilçe adayları parti içerisinde büyük tartışmalara yol açtı. Çiğli'de "Çocuk başkan istemiyoruz" tartışmaları baş gösterdi. MYK’nın önerisi PM’nin de onayı ile Uygar Yıldırım’ın adaylığı iptal edildi, Onur Emrah Yıldız belediye başkan adayı olarak gösterildi. Öte yandan partinin Karşıyaka ayağı da karıştı. CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Özgür Özel'in seçilmeden önce 'kırmızı çizgim' dediği ön seçim kararının uygulanmaması partileri isyan noktasına getirdi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 18:35 Güncelleme 06 Şubat 2024, 18:51
CHP’de İzmir kaosu! Özgür Özel’e ’ön seçim’ isyanı... İthal aday istemiyoruz, tabanın sesine kulak ver
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere sayılı günler kala iç hesaplaşma ve entrikalarla cebelleşiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'LİSTE'Lİ AYAR
İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi Cemil Tugay aday gösterildi. Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.
Önce aday gösterilip sonra adaylığı düşürülen Uygar YıldırımÖnce aday gösterilip sonra adaylığı düşürülen Uygar Yıldırım


İzmir'in ilçe adayları da parti içerisinde büyük tartışmalara yol açtı.

"ÇOCUK BAŞKAN İSTEMİYORUZ"
Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi. Yıldırım'ın Veli Ağbaba'nın yakını olduğu öğrenildi. Partililer ise Uygar Yıldırım'ın adaylığına tepki gösterip "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz" dedi.

YILDIRIM'IN ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ YILDIZ ADAY GÖSTERİLDİ
Daha sonrasında MYK'nın önerisi PM'nin de onayı ile Uygar Yıldırım'ın adaylığı iptal edildi, Onur Emrah Yıldız belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İzmir'de CHP'li bir grup, ʺithal adayʺ protestosu yaptıİzmir'de CHP'li bir grup, ʺithal adayʺ protestosu yaptı

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İzmir Karşıyaka'da "ithal aday" protestoları baş gösterdi.

"TABANIN SESİNE KULAK VERİN İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi. CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" yazılı dövizlerle slogan attı.

Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

İzmir'de CHP'li bir grup, ʺithal adayʺ protestosu yaptı İzmir'de CHP'li bir grup, ʺithal adayʺ protestosu yaptı

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"ÖN SEÇİM YAPACAĞIZ DEDİLER YAPMADILAR"
"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."

Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.

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DEMOKRASİ RAFA KALKTI, ÖN SEÇİM HAK GETİRE
Genel başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulayan CHP lideri Özgür Özel, demokrasiyi rafa kaldırdı verdiği sözleri de yuttu.

Ön seçim kararının uygulanmaması Karşıyaka örneğinde olduğu gibi partileri isyan noktasına getirdi.

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