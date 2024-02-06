CHP'de İzmir kaosu! Özgür Özel'e 'ön seçim' isyanı... "İthal aday istemiyoruz, tabanın sesine kulak ver"

Önce aday gösterilip sonra adaylığı düşürülen Uygar Yıldırım

İzmir'in ilçe adayları da parti içerisinde büyük tartışmalara yol açtı.

"ÇOCUK BAŞKAN İSTEMİYORUZ"

Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi. Yıldırım'ın Veli Ağbaba'nın yakını olduğu öğrenildi. Partililer ise Uygar Yıldırım'ın adaylığına tepki gösterip "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz" dedi.



YILDIRIM'IN ADAYLIĞI İPTAL EDİLDİ YILDIZ ADAY GÖSTERİLDİ

Daha sonrasında MYK'nın önerisi PM'nin de onayı ile Uygar Yıldırım'ın adaylığı iptal edildi, Onur Emrah Yıldız belediye başkan adayı olarak gösterildi.