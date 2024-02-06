CHP'de İzmir kaosu! Özgür Özel'e 'ön seçim' isyanı... "İthal aday istemiyoruz, tabanın sesine kulak ver"

İzmir'de CHP'li bir grup, ʺithal adayʺ protestosu yaptı
Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:
"ÖN SEÇİM YAPACAĞIZ DEDİLER YAPMADILAR"
"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."
Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.
Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.
DEMOKRASİ RAFA KALKTI, ÖN SEÇİM HAK GETİRE
Genel başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulayan CHP lideri Özgür Özel, demokrasiyi rafa kaldırdı verdiği sözleri de yuttu.
Ön seçim kararının uygulanmaması Karşıyaka örneğinde olduğu gibi partileri isyan noktasına getirdi.