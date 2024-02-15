CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. (22 Ocak 2024)

Konuyla ilgili CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın "Barış Bey, biz aday atama ile değil, 7. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile meşgulüz" dediğini ifade eden Yarkadaş, yaşanan krizle ilgili, "Siz Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsanız bırakın sahaya çıkmayı CHP Genel Merkezi'nin önünden geçer misiniz?" ifadelerini kullandı. İşte Yarkadaşın aktardığı o diyalog:

Başkan Orhan anlatmaya başladı:

"Barış Bey, siz de biliyorsunuz ki Gebze bizim açımızdan en zor seçim bölgelerinden biridir. Aylardır buraya bir aday atanması için uğraşıyoruz. AKP 50 bin oy önümüzde. Birçok arkadaşımızın adaylık için ismi geçti. Genel Merkez'imiz, önce Milletvekilimiz Nail Çiler'i atadı. Ancak Nail Bey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Sonra başka isimler gündeme geldi. Bunlardan biri de sizin ifade ettiğiniz eski vekilimiz Ensar Öğüt'tü. Bölgede Kars, Ardahan, Göle nüfusu da ağırlıklı olduğu için Ardahanlı Ensar Bey üzerinde büyük bir mutabakat gerçekleşti. Bunu Genel Merkez'imize de ilettik. Ancak sanırım Ensar Bey'in yazdığı bir kitap aday yapılmasına engel oldu."

Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın bahsettiği kitap "Ensar Öğüt'ün kaleme aldığı ''Kureşan Aşireti'' adlı çalışma…

Öğüt, o kitapta CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin soyağacını ayrıntılı biçimde anlatıyor.

O GÜN ÜSTÜNDE DURMAMIŞLAR AMA…

Gökhan Orhan, konuştukça daha da ilginçleşen durumu anlatmaya şöyle devam etti:

"Biz Ensar Bey'in ismini Genel Merkez'e götürünce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ensar Bey'in kitabını hatırlattı ve 'Bizden tek satır bile bahsedilmiyor' dedi. O gün çok üstünde durmadık ama Ensar Bey'in bizim isteğimize rağmen aday yapılmadığını görünce o sözlerin boşa söylenmediğini gördük."