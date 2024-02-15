CHP’de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere günler kala CHP aday çıkarmak yerine kendi içinde koltuk kavgasına devam ediyor.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlere günler kala CHP aday çıkarmak yerine kendi içinde koltuk kavgasına devam ediyor.
DERTLERİ KOLTUK KAVGASI
Bugün Cumhur İttifakı'nın Samsun mitinginde CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
CHP'DE GENEL MERKEZ'İN 1 NİSAN HAZIRLIĞI: KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİ PARTİDEN SİLİNİYOR
Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi seçimler için aday göstermek yerine Kılıçdaroğlu'nun partideki izlerini silmeye çalışan Genel Merkez yönetiminin yaptıklarını CHP yandaşları satır satır köşelerine taşıyor.
CHP'den medyaya gönderilen aday listesinde Kocaeli Gebze'den herhangi bir adayın atanmadığı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan CHP yandaşı Barış Yarkadaş, parti içindeki koltuk savaşını ve Kılıçdaroğlu'nun nasıl partiden yok edilmeye çalışıldığını yazdı.
Konuyla ilgili CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın "Barış Bey, biz aday atama ile değil, 7. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile meşgulüz" dediğini ifade eden Yarkadaş, yaşanan krizle ilgili, "Siz Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsanız bırakın sahaya çıkmayı CHP Genel Merkezi'nin önünden geçer misiniz?" ifadelerini kullandı. İşte Yarkadaşın aktardığı o diyalog:
Başkan Orhan anlatmaya başladı:
"Barış Bey, siz de biliyorsunuz ki Gebze bizim açımızdan en zor seçim bölgelerinden biridir. Aylardır buraya bir aday atanması için uğraşıyoruz. AKP 50 bin oy önümüzde. Birçok arkadaşımızın adaylık için ismi geçti. Genel Merkez'imiz, önce Milletvekilimiz Nail Çiler'i atadı. Ancak Nail Bey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Sonra başka isimler gündeme geldi. Bunlardan biri de sizin ifade ettiğiniz eski vekilimiz Ensar Öğüt'tü. Bölgede Kars, Ardahan, Göle nüfusu da ağırlıklı olduğu için Ardahanlı Ensar Bey üzerinde büyük bir mutabakat gerçekleşti. Bunu Genel Merkez'imize de ilettik. Ancak sanırım Ensar Bey'in yazdığı bir kitap aday yapılmasına engel oldu."
Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ın bahsettiği kitap "Ensar Öğüt'ün kaleme aldığı ''Kureşan Aşireti'' adlı çalışma…
Öğüt, o kitapta CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin soyağacını ayrıntılı biçimde anlatıyor.
O GÜN ÜSTÜNDE DURMAMIŞLAR AMA…
Gökhan Orhan, konuştukça daha da ilginçleşen durumu anlatmaya şöyle devam etti:
"Biz Ensar Bey'in ismini Genel Merkez'e götürünce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ensar Bey'in kitabını hatırlattı ve 'Bizden tek satır bile bahsedilmiyor' dedi. O gün çok üstünde durmadık ama Ensar Bey'in bizim isteğimize rağmen aday yapılmadığını görünce o sözlerin boşa söylenmediğini gördük."
FOTOĞRAFTAN RAHATSIZ OLMUŞLAR
Gökhan Orhan bunları anlatırken ben konuşmamızın başına dönerek, "Kılıçdaroğlu fotoğrafı meselesi nedir?" diye sordum.
Orhan şunları anlattı:
"Gebze'de hâlâ belediye başkan adayımız yok. Bizde ise Ensar Bey'in yanı sıra, Barış Tatoğlu, Hatem Soysal ve Dr. Mustafa Anaç isimli aday adaylarımız var. Atanıp atanmayacağını da bilmiyoruz. İYİ Parti burada bir aday çıkardı. Halk, bizim aday çıkarmamızı da istiyor ve ısrar ediyor. Parti binasına gelen üyelerimiz bana tepki gösteriyor ve 'Neden aday çıkarmıyorsunuz?' diyor. Verecek bir cevabımız yok. Çünkü cevabı biz de bilmiyoruz. Tabii bu yüzden birçok spekülasyon da çıkmaya başladı. Bunların önünü kesemiyoruz. 3 bin 800 üyemiz vardı. Son iki ayda 500 kişi istifa etti. Genel Merkez'deki bazı arkadaşlarımız bunlarla uğraşmak yerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla uğraşıyor."
CHP'li Başkan sözlerini şöyle tamamlıyor:
"Önceki gün PM Üyesi ve Gökan Zeybek'in Yardımcısı Ecevit Keleş beni arayarak 'İlçe binasındaki Kılıçdaroğlu fotoğraflarını kaldır' dedi. Kendisine bunun nedenini sordum. Tatmin edici bir yanıt veremedi. Fotoğrafları kaldırmayacağımı, ilçe binasında sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Genel Merkez'den gönderilen fotoğraflarının yer aldığını belirttim. Üstelik o fotoğraflar Adalet Yürüyüşü'nde çekilmiş. Diğeri ise benim makam odamda asılı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'deki ziyaretimden bir kare… Bu fotoğrafların neyinden rahatsız oldular anlamadım..."
Gökhan Orhan'ın anlattıklarını dinledikçe göğsümün sıkıştığını, içimin karardığını hissettim…
''İŞİMİZ GÜCÜMÜZ…''
Bir parti düşünün ki kendisine "İşimiz Gücümüz Kocaeli'' sloganını seçmiş ama henüz aday bile atayamadığı bir ilçede "işi gücü'' bırakıp önceki Genel Başkanı'nın fotoğrafının kaldırılmasının peşine düşmüş…
Gökhan Orhan'ı dinleyince "Kılıçdaroğlu niye sahaya çıkmıyor?" diyen ''Değişimciler'' geldi aklıma…
Siz Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsanız bırakın sahaya çıkmayı CHP Genel Merkezi'nin önünden geçer misiniz?
1 NİSAN ÖNCESİ KILIÇDAROĞLU'NU HER YERDEN KAZIYOR
Yaşananlar siyaset kulislerinde, "Genel Merkez, 1 Nisan öncesi Kılıçdaroğlu'nu her yerden kazıyor" değerlendirmelerine neden oldu.
KILIÇDAROLU'NUN 1 NİSAN HESAPLARI SOSYAL MEDYADA
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun onaylı TikTok hesabında hala kendisi için "CHP Genel Başkanı" yazdığı görüldü.
Takvim.com.tr olarak, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslim Sarı'ya talimat vererek başlattığı 1 Nisan operasyonunun etkilerinin dalga dalga büyüdüğünü yazmıştık. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'de taşları yerinden oynatırken; parti içindeki küskün grubun 1 Nisan sabahını iple çektiği öğrenildi. Genel Merkez'e kırgın olan kesimin ağırlıklı olarak kurultay delegesi olduğu, değişimciler arasında da mevcut yönetimden rahatsızlık duyanların var olduğu kulislerde konuşuluyor. Partide şu sıralar, "İstanbul kaybedilirse olağanüstü kurultay olur. Herkes olağanüstü kurultayı bekliyor" sesleri yankılanıyor. Kurultay için ise öngörülen zaman ise Mayıs ve Haziran.