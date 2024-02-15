İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a sert sözler! Cengiz Topel Yıldırım yerden yere vurdu: İyice azıttı! "Şantaj, zorbalık..."

"YAVAŞ İYİ PARTİMİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR" Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

"Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız." diyen Cengiz Topel Yıldırım , "İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır." ifadelerini kullandı.

PARALI ASKERLERİNİ BURNUMUZUN DİBİNE SOKTU

İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır.

Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mübahtır.

CHP'nin logosundan utanan ve kendisini CHP'den üstün tutan, İYİ Parti'yi ise kendi kariyer yolculuğunda kullanılan herhangi bir aparat olarak gören Yavaş'ın muhalefet siyasetine zararı tahmin edilenin çok üstündedir."

Yavaş'ı eleştirmeye devam eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahte anketler üreten, kendisini eleştiren sivil vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri WhatsApp mesaj kutusunda bulunan, seçim kampanyasına nereden geldiği meçhul paralar harcayan, trol orduları besleyen, yandaşlarına parti genel merkezlerini bastıran Yavaş'ın "az laf çok iş" derken bahsettiği "çok iş"lerin ne olduğu bu seçim döneminde mutlaka ortaya konulacaktır.

Sayın Yavaş, biz buradayız. Araya piyonlarını sokmadan karşıma çıkıp benimle tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyorum. Yine de şunu bilin ki, size ve sizin temsil ettiğiniz rant ilişkileri üzerinden siyaset üretme kültürüne son vereceğiz. Zira biz kendi ikbalimiz ile memleket arasında kaldığımız zaman memleketi seçenleriz."