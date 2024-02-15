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İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a sert sözler! Cengiz Topel Yıldırım yerden yere vurdu: İyice azıttı! "Şantaj, zorbalık..."

CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz katlanarak büyüyor. Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara ilçe başkan adaylarını tanıttığı sırada ortalık karıştı. "İstifa" sloganları yükselirken partililer birbirlerine girdi. Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ise olayın CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından organize edildiğini öne sürerek Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. "Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız." diyen Cengiz Topel Yıldırım, "İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 09:48 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:15
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a sert sözler! Cengiz Topel Yıldırım yerden yere vurdu: İyice azıttı! Şantaj, zorbalık...

İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek girme kararının ardından CHP ile araları açıldı.

Partiden peşi sıra istifalar gelirken Meral Akşener partiyi karıştıranların CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu işaret ederek Ankara ve İstanbul'da kendisinden habersiz pazarlıklar yapıldığını söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş'ı "Korkaklar" diye hedef alan Akşener, "Bunu bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" diyerek el yükseltti. İki parti arasındaki gerilim sürerken dün Ankara karıştı.

İYİ PARTİ ANKARA KARIŞTI
Genel merkez binasında Ankara adaylarını tek tek tanıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Etimesgut adayı Hilmi Özer'le fotoğraf çektireceği sırada büyük bir şok yaşadı.

İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştıİYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı

ADAY TANITIM TÖRENİNDE OLAY!
Salonda bulunan bir grup partili, "Teşkilat istemiyor" sloganlarıyla bir anda Özer'i protesto etmeye başlayınca Akşener'in şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Bir süre öfkeli grubu sakinleştirmeye çalışan Akşener, buna rağmen istifa sloganlarının önüne geçemedi. Olaylı toplantıda İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifaya davet edildi.



İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI YENER YILDIRIM GÖREVDEN ALINDI
İstifa sloganlarının yükseldiği dakikalarda salon karıştı. Partililer bir anda birbirlerinin yakasına yapışarak yumruklaşmanın eşiğine geldi. Dakikalarca süren arbede sonrası protestocu grup salondan çıkarıldı.

Yaşanan büyük krizin faturası ise Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'a kesildi. Olaydan kısa süre sonra Yıldırım'ın görevden alındığı açıklandı.

İYİ PARTİ MANSUR YAVAŞ'I İŞARET ETTİ: ZORBALIK
Yaşananlar sonrası açıklama yapan İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım olayın CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından organize edildiğini öne sürerek Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi.

"Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız." diyen Cengiz Topel Yıldırım, "İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır." ifadelerini kullandı.

Cengiz Topel Yıldırım ve Meral AkşenerCengiz Topel Yıldırım ve Meral Akşener

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün aday tanıtım toplantımızda yaşananların, 2018 yılında Genel Başkanımızın evinin basılmasından ve kapısının önünde slogan atılmasından farkı yoktur.

"ÖRTÜLÜ ŞANTAJ VAR"
İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Mansur Yavaş'ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır.

"YAVAŞ İYİ PARTİMİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

PARALI ASKERLERİNİ BURNUMUZUN DİBİNE SOKTU
İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır.

Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mübahtır.

CHP'nin logosundan utanan ve kendisini CHP'den üstün tutan, İYİ Parti'yi ise kendi kariyer yolculuğunda kullanılan herhangi bir aparat olarak gören Yavaş'ın muhalefet siyasetine zararı tahmin edilenin çok üstündedir."

Yavaş'ı eleştirmeye devam eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahte anketler üreten, kendisini eleştiren sivil vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri WhatsApp mesaj kutusunda bulunan, seçim kampanyasına nereden geldiği meçhul paralar harcayan, trol orduları besleyen, yandaşlarına parti genel merkezlerini bastıran Yavaş'ın "az laf çok iş" derken bahsettiği "çok iş"lerin ne olduğu bu seçim döneminde mutlaka ortaya konulacaktır.

Sayın Yavaş, biz buradayız. Araya piyonlarını sokmadan karşıma çıkıp benimle tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyorum. Yine de şunu bilin ki, size ve sizin temsil ettiğiniz rant ilişkileri üzerinden siyaset üretme kültürüne son vereceğiz. Zira biz kendi ikbalimiz ile memleket arasında kaldığımız zaman memleketi seçenleriz."

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