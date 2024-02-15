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Çağlayan Adliyesi'ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C'li terörist Fehriye Erdal verdi!

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Son olarak hain saldırıdan 3 ay önce Meriç sınırında etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C'li teröristin üzerinden İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirilmişti. Saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Sabancı suikastı tetikçisi Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiğini tespit etti. 4 terörist hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belçika’da yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan firari terörist Erdal, ev hapsi aldıktan sonra 2006’da firar etti.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 09:51 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:27
Çağlayan Adliyesi’ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C’li terörist Fehriye Erdal verdi!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na, 6 Şubat günü DHKP-C'li teröristler Pınar Birkoç (23) ve Emrah Yayla (43) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yoldan geçen Dilfiraz Karataş adlı vatandaş hayatını kaybetti. 3'ü polis 6 kişi de yaralandı.

▶️ Çağlayan Adliyesi'ne saldırı anı kamerada! Teröristler böyle vuruldu! 🚨

2 terörist ise saldırıda yaralanan eski özel harekâtçı polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 48 kişi tutuklanırken, 48 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.

Çağlayan Adliyesi'ne saldırıyı gerçekleştiren teröristlerÇağlayan Adliyesi'ne saldırıyı gerçekleştiren teröristler

Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.



Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHKP/C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'li Pınar BirkoçTerör örgütü DHKP/C'li Pınar Birkoç



EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI

Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah YaylaTerör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla



İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.

DHKP-C üyesi Burak Ağarmış. DHKP-C üyesi Burak Ağarmış.



ADLİYEYE AİT FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.

DHKP-C üyesi Özkan Güzel DHKP-C üyesi Özkan Güzel

Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

DHKP-C üyesi Erdoğan Çakır DHKP-C üyesi Erdoğan Çakır



YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİ

Sevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği belirtildi.

DHKP-C üyesi Harika Kızılkaya DHKP-C üyesi Harika Kızılkaya



Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, başsavcılık koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Sabancı suikastı tetikçisi Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun verdiğini tespit etti. 4 terörist hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal (sağda) Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa Aşoğlu (Solda)Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal (sağda) Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa Aşoğlu (Solda)

REHİN ALACAKLARDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hâkimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi. Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin elebaşıları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri belirtildi. Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN FAİLLERİ

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun isimleri ise 31 Mart 2015'de İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP-C terör örgütü üyesi 2 terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik soruşturmada geçti. Saldırı talimatı verdikleri öne sürülen 9 örgüt yöneticisi arasında yer alan Seher Demir, Zerrin Sarı, Musa Aşoğlu hakkında Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal

BELÇİKA İADE ETMEDİ

DHKP-C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi olduğu öne sürülen Fehriye Erdal'ın ismi ilk kez 9 Ocak 1996'da Levent'teki Sabancı Center'da, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreteri Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi ile duyuldu. DHKP-C'nin Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal'ın talimatı üzerine suikastı gerçekleştiren 3 tetikçiden biri olan Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkınca 'Neşe Yıldırım' adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. Belçika, Erdal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi o tarihte yasalarda idam cezası olmasını gerekçe göstererek reddetti. Ancak Erdal'ın siyasi sığınma talebini de kabul etmedi. Belçika'da yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Erdal, ev hapsi aldıktan sonra 2006'da firar etti.

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Belçika'da gıyabında yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, 2017'de Erdal'ı gıyabında 15 yıl hapis ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı. Erdal, Belçika'da en çok aranan kişiler listesinde yer alıyor.

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