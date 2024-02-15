Çağlayan Adliyesi’ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C’li terörist Fehriye Erdal verdi!

Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal (sağda) Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi Musa Aşoğlu (Solda) REHİN ALACAKLARDI Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hâkimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi. Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin elebaşıları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri belirtildi. Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN FAİLLERİ Hakkında yakalama kararı çıkartılan Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun isimleri ise 31 Mart 2015'de İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP-C terör örgütü üyesi 2 terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik soruşturmada geçti. Saldırı talimatı verdikleri öne sürülen 9 örgüt yöneticisi arasında yer alan Seher Demir, Zerrin Sarı, Musa Aşoğlu hakkında Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sabancı suikastı tetikçisi firari terörist Fehriye Erdal BELÇİKA İADE ETMEDİ DHKP-C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi olduğu öne sürülen Fehriye Erdal'ın ismi ilk kez 9 Ocak 1996'da Levent'teki Sabancı Center'da, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreteri Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi ile duyuldu. DHKP-C'nin Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal'ın talimatı üzerine suikastı gerçekleştiren 3 tetikçiden biri olan Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkınca 'Neşe Yıldırım' adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. Belçika, Erdal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi o tarihte yasalarda idam cezası olmasını gerekçe göstererek reddetti. Ancak Erdal'ın siyasi sığınma talebini de kabul etmedi. Belçika'da yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Erdal, ev hapsi aldıktan sonra 2006'da firar etti.