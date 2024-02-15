Çağlayan Adliyesi’ndeki alçak saldırının talimatını Sabancı suikastının firarisi DHKP/C’li terörist Fehriye Erdal verdi!

Terör örgütü DHKP/C'li Pınar Birkoç
EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI
Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.
Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla
İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.
DHKP-C üyesi Burak Ağarmış.
ADLİYEYE AİT FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.
DHKP-C üyesi Özkan Güzel
Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.
DHKP-C üyesi Erdoğan Çakır
YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİ
Sevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği belirtildi.
DHKP-C üyesi Harika Kızılkaya
Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulanmıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, başsavcılık koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Sabancı suikastı tetikçisi Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun verdiğini tespit etti. 4 terörist hakkında yakalama kararı çıkarıldı.