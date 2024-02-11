Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

CHP'li ABB Mansur Yavaş'ın adamları Yavaş'ı eleştiren İyi Partili bir yöneticiyi tekme tokat darp etti.
CHP'li ABB Mansur Yavaş'ın adamları Yavaş'ı eleştiren İyi Partili bir yöneticiyi tekme tokat darp etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınoku'un afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemlere kendi afişlerini astıran Mansur Yavaş büyük tepki toplamıştı.
BU SEFER DE TEKME TOKAT DAYAK SKANDALI
İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri ortaya çıktı.
MANSUR YAVAŞ'TAN ZORLA ÖZÜR DİLETTİLER
Söz konusu videoda Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü.
Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atila Çelik'ten özür diletti.
Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.