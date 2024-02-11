PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mansur'un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan özür dilettiler

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamlar, İYİ Partili bir yöneticiyi tekme tokat dövdü. Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atila Çelik'ten özür diletirken, Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 01:22 Güncelleme 12 Şubat 2024, 01:27
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler

CHP'li ABB Mansur Yavaş'ın adamları Yavaş'ı eleştiren İyi Partili bir yöneticiyi tekme tokat darp etti.

▶️ CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın şehir eşkıyaları sahnede!



Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınoku'un afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemlere kendi afişlerini astıran Mansur Yavaş büyük tepki toplamıştı.

BU SEFER DE TEKME TOKAT DAYAK SKANDALI
İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri ortaya çıktı.

ATİLA ÇELİKATİLA ÇELİK

MANSUR YAVAŞ'TAN ZORLA ÖZÜR DİLETTİLER
Söz konusu videoda Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü.

▶️ CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın şehir eşkıyaları sahnede!



Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atila Çelik'ten özür diletti.



Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Türk Telekom
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
SON DAKİKA