Erzincan İliç'teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin "Müstehak" dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla göçük altında kalan işçiler için tüm imkanlar seferber ediliyor. Toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Seçim sonuçları üzerinden hakaret kamerada! KRONİK MUHALİFLER TÜM FELAKETLERİN ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR!

Ancak kronik muhalifler tıpkı deprem bölgesinde yaptıkları gibi bu felaketin de üzerinden siyasete giriştiler.

Aziz Nesin'in Ermenilere ağıt yakan gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan skandal ifadelerle Türk milletini hedef aldı.

Hilal Nesin, ''İnanır mısın zerre üzülmedim maden göçüğüne, hatta neden bütün Erzincan altında kalmıyor ki diye hayıflandım.'' sözlerine cevaben ''Doğaya üzüldüm.'' diyerek adete yaşanılan trajediyle dalga geçti.

Nesin skandal diyaloğun ardından haddini aşarak, ''Celladına aşık olmuş bir millet, ister ezan dinlet, ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet. Müstehaktır ona her türlü zillet!'' ifadelerini kullandı.