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Erzincan İliç'teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin "Müstehak" dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti

Son dakika haberleri... Türkiye dün Erzincan İliç'ten gelen toprak kayması haberiyle kahrolurken kronik CHP yandaşları tıpkı asrın felaketinde olduğu gibi bu acı olay üzerinden de alçak siyaset yapmaya kalkıştı. Ermenilere ağıt yakan Hilal Nesin "Celladına aşık olmuş bir millet, müstehaktır ona her türlü zillet" ifadelerini kullanırken CHP trolü Can Ataklı ise İliç halkına seçim sonuçları üzerinden hakaret etti.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:56
Erzincan İliç’teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin Müstehak dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında 9 işçinin kalması üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla göçük altında kalan işçiler için tüm imkanlar seferber ediliyor.

Toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Seçim sonuçları üzerinden hakaret kamerada!

KRONİK MUHALİFLER TÜM FELAKETLERİN ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR!
Ancak kronik muhalifler tıpkı deprem bölgesinde yaptıkları gibi bu felaketin de üzerinden siyasete giriştiler.

Aziz Nesin'in Ermenilere ağıt yakan gelini Hilal Nesin ise sosyal medyadan skandal ifadelerle Türk milletini hedef aldı.

Hilal Nesin, ''İnanır mısın zerre üzülmedim maden göçüğüne, hatta neden bütün Erzincan altında kalmıyor ki diye hayıflandım.'' sözlerine cevaben ''Doğaya üzüldüm.'' diyerek adete yaşanılan trajediyle dalga geçti.

Nesin skandal diyaloğun ardından haddini aşarak, ''Celladına aşık olmuş bir millet, ister ezan dinlet, ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet. Müstehaktır ona her türlü zillet!'' ifadelerini kullandı.

SKANDALLARIN ADAMI CAN ATAKLI DA OY ORANLARI ÜZERİNDEN İLİÇ'İ HEDEF ALDI
Türkiye göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için dua ederken oy üzerinden alçak sözlere imza atan bir diğer isim ise Can Ataklı.

Ataklı, Flash TV'deki programında facianın yaşandığı İliç halkına seçim sonuçları üzerinden hakaret etti.

Ataklı, "AK Parti İliç'te 72.1 oy alıyor, Kılıçdaroğlu ise 27 çıkıyor. Şimdi bu halka anlatamıyorsun bazı şeyleri" ifadelerini kullandı.

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Erzincan İliç’teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin Müstehak dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti
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