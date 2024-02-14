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Son dakika: Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 26'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:04
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.



SALDIRIYI YAPANLARLA BİRLİKTE 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Öte yandan 26 şüpheliden 4'ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar'daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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