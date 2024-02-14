FETÖ’nün medya ayağına ilişkin davada karar çıktı! Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı’ya hapis cezası

Mütalaada, sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in terör örgütü üyeliği için zorunlu olan hiyerarşik bağ ve süreklilik unsurlarının tam olarak tespit edilemediğine yer verilirken Fevzi Yazıcı'nın 2024 Eylül ayında özel bir bankadan 15 bin lira kredi çekerek bir gün sonra Bank Asya'daki hesabına yatırarak katılım hesabı açtığı, örgütün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde görsel yönetmen-Grafik Tasarım sorumlusu olarak çalışması, terör örgütüyle iltisaklı olduğundan bahisle, örgüt talimatlarından haberdar olduğu belirtildi. Savcı, farklı bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmasının olağan bankacılık işlemi olmadığını ifade etti.

Savcı, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak Yazıcı'nın eylemlerinin silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturduğunu aktardı. Sanıklardan Ahmet Hüsrev Altan'ın ise darbe girişiminden sonra kapatılan bir gazetede yayın yönetmenliği, yine örgüt lehine bir internet sitesinde ise yazarlık yaptığı, HTS kayıtlarına göre örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatı bulunduğu belirtildi. Yine bir televizyon kanalında yaptığı konuşmalarda örgütün amacına hizmet eder nitelikte olduğu ifade edilerek silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturduğunu aktardı.

FETÖ'den hapis yiyen Nazlı Ilıcak

NAZLI ILICAK'IN EVİNDEN ÖRGÜT ÜYELERİYLE İLGİLİ NOTLAR ÇIKMIŞ

Mütalaada sanık Nazlı Ilıcak hakkında ise, örgüte ait yayın organlarında uzun süre yazarlık yaptığı, 2012 yılında yazdığı kitabın örgütün görünür meşruiyetini sürdürmek için yazdığı, tanık ifadeleri ile HTS kayıtlarına göre örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibat kurduğu, evinde ele geçirilen not defterinde örgüt mensuplarıyla ilgili notlar çıktığı ifade edildi. Yaptığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalar nedeniyle de silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği anlatıldı.